https://cz.sputniknews.com/20210731/na-slovenskych-hranicich-se-opet-meni-rezim-vyjimka-pro-ockovane-prvni-davkou-konci-15331941.html

Na slovenských hranicích se opět mění režim. Výjimka pro očkované první dávkou končí

Na slovenských hranicích se opět mění režim. Výjimka pro očkované první dávkou končí

Režim na slovenských hranicích se opět mění. Osoby vstupující na území Slovenské republiky, které dostaly první dávku vakcíny proti covidu-19 před 9... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-31T16:56+0200

2021-07-31T16:56+0200

2021-07-31T16:56+0200

slovensko

slovensko

hranice

test

podmínky

státní hranice

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/15049383_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_f65ad388046812dc0ecc68d667d90955.jpg

Marek Eliáš z oddělení komunikace Zdravotního inspektorátu Slovenské republiky vysvětlil, že Ústavní soud zveřejněním usnesení pozastavil účinnost části § 9 vyhlášky č. 231 ÚVZ SR o přechodném ustanovení pro osoby po první dávce vakcíny, kterou dostaly do 9. července. Původně mohly tyto osoby karanténu ukončit hned první den po obdržení negativního výsledku testu na covid-19. Toto přechodné období mělo platit do pondělí 2. srpna, ale zveřejněním usnesení Ústavního soudu Slovenské republiky přestalo v sobotu platit.Připomněl, že ostatní opatření týkající se hraničního režimu zůstávají v platnosti beze změn. Ústavní soud (ÚS) zveřejnil opravné usnesení na svých internetových stránkách ve čtvrtek (29. července); k nabytí účinnosti bylo nutné zveřejnění ve sbírce zákonů.Oprava Ústavního soudu pozastavila platnost prvního odstavce § 9, který se týkal osob, jež obdržely první dávku vakcíny před 9. červencem. Původní usnesení požadovalo pozastavení platnosti celého § 9 vyhlášky, který by se týkal pendlerů a dětí ve věku od 12 do 18 let. V případě těchto skupin platí ustanovení vyhlášky. Plénum Ústavního soudu v úterý (27. července) rozhodlo o pozastavení platnosti části vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která upravuje současný hraniční režim.Zmiňme, že dříve došlo k pochybení ze strany Ústavního soudu při pozastavení zmíněné vyhlášky. Soud původně pozastavil celý paragraf 9 se všemi třemi odstavci, změny by se tak dotkly i pendlerů a dětí. Ústavní soud přiznal pochybení s tím, že pozastavení se týká pouze odstavce o režimu pro lidi s první dávkou vakcíny. Plyne z toho tedy, že režim pro děti a pendlery se nemění.

https://cz.sputniknews.com/20210730/slovenska-prezidentka-caputova-k-protestum-nemely-by-prerustat-do-agresivnich-vyzev-a-konfliktu-15323243.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, hranice, test, podmínky, státní hranice, koronavirus