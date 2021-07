https://cz.sputniknews.com/20210731/nevybirame-podle-ceny-ale-podle-pozadavku-armady-ministr-metnar-promluvil-o-modernizaci-vojska-15335325.html

„Nevybíráme podle ceny, ale podle požadavků armády." Ministr Metnar promluvil o modernizaci vojska

„Nevybíráme podle ceny, ale podle požadavků armády.“ Ministr Metnar promluvil o modernizaci vojska

Ministr obrany Lubomír Metnar se v rozhovoru vyjádřil k modernizaci české armády. Tématem ale byl i odchod Západu z Afghánistánu.

2021-07-31

2021-07-31T18:45+0200

2021-07-31T18:45+0200

česko

nato

armáda

afghánistán

modernizace

lubomír metnar

Lubomír Metnar v rozhovoru pro Právo prohlásil, že česká armáda si při probíhající modernizaci nevybírá podle nejnižší ceny, nýbrž podle požadavků vojáků a na cenu hledí až ve druhé fázi. Ve druhé fázi se přitom zkoumá, zdali je požadovaná cena za materiál reálná. Takto se vyjádřil při hovoru o pořizování nových systémů protivzdušné obrany a nových děl od francouzské společnosti.Česká armáda je, podle jeho slov, v rámci NATO hodnocená jako armáda střední velikosti. V této souvislosti zmínil, že by byl proti, aby Česko přišlo o nadzvukové stíhací letectvo. To by údajně zařadilo armádu do kategorie malých armád.AfghánistánMinistr obrany prohlásil, že západní vojenská přítomnost měla napomoci politickému řešení situace v Afghánistánu.„Když spojenci před 20 lety přišli, afghánská armáda měla šest tisíc vojáků, nyní má 300 tisíc vojáků a dobře vycvičených 25 tisíc vojáků speciálních sil. Za tu dobu se zdvojnásobil přístup k vodě, ztrojnásobila se výroba elektřiny. Před dvaceti lety tam byl milion studentů a dnes jich je deset milionů, z toho je třetina žen. Je tam svoboda tisku, ženy jsou soudkyně,“ dodal.Podle jeho názoru, nehledě na zprávy o vojenských úspěších Tálibánu (v Rusku zakázán), se „pokrok“, jehož bylo v zemi údajně dosaženo, budou lidé snažit sami udržet. „Věřím, že ta většina, která proti Tálibánu je, se o sebe postará. Ze začátku vojáci neuměli číst a psát a dnes už vzdělání a rozhled mají,“ myslí si ministr obrany.Azyl pro pomocníkyV souvislosti s rychlým odchodem západních armád z Afghánistánu se hovoří o nebezpečí, které vzniklo pro lidi, kteří jim v zemi pomáhali, včetně té české. Česká vláda na základě tohoto potenciálního nebezpečí vypracovala program pomoci.„Zahrnuje poskytnutí finančních prostředků a možnost azylu,“ poznamenal šéf obranného resortu Lubomír Metnar na konto pomoci asistentům české armády v Afghánistánu. Bližší informace ale uvést odmítl, neboť materiál je prý rozpracováván v utajovaném režimu.V této souvislosti prezident republiky Miloš Zeman již dříve varoval před zradou padesáti pomocníků české armády v Afghánistánu a faktickým odsouzením je na smrt.

