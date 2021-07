https://cz.sputniknews.com/20210731/okurek-je-na-obycejny-salat-skoda-mame-pro-vas-netradicni-recepty-jidel-a-napoju-z-okurek-15332383.html

Okurek je na obyčejný salát škoda. Máme pro vás netradiční recepty jídel a nápojů z okurek

V tomto období není snad nic lepší než mladé, křupavé, osvěžující okurky. Nejčastěji je nakládáme nebo přidáváme do salátu spolu s další zeleninou.

Můžete je také použít při přípravě letních osvěžujících nápojů. Pokud už tedy máte dost obyčejného salátu, vyzkoušejte některé z našich receptů.Prvním letním receptem z okurek je zelené gaspacho. Co budete potřebovat k přípravě?Postup přípravy: Odstraňte korky z chleba a chléb namočte ve vodě. Poté očistěte okurky a nakrájejte je na malé kousky. Totéž udělejte s natěmi.Poté rozmixujte vyždímaný chléb, okurky, natě, česnek a trochu citronové šťávy. Následně přidejte kefír, sůl, pepř a lžičku oleje. Přidejte studenou vodu a ještě jednou vše promixujte. Nechte polévku několik hodin odpočinout v lednici. Servírovat ji můžete s opečenými kousky chleba, natěmi nebo oříšky.Okurkový dipNa přípravu okurkového dipu budete potřebovat:Postup přípravy: Okurky umyjte a nastrouhejte na struhadle. Přidejte nastrouhaný česnek, přidejte sůl a jogurt. Nakonec přidejte nadrobno nasekaný kopr. Podle chuti okořeňte a osolte a dejte dip alespoň na půl hodiny odpočinout do ledničky.Okurky na korejský způsobNa přípravu budete potřebovat:Postup: Nakrájejte okurky na tenké hranolky. Posypte malým množstvím soli a nechce 15 minut působit. Poté slijte přebytečnou vodu a přidejte pepř, sójovou omáčku a ocet. Na závěr posypte okurky sezamem a nastrouhaným česnekem. Nechce na třicet minut v ledničce.Okurkové mojitoNa přípravu budete potřebovat:Postup přípravy: Vezměte okurku a odšťavte ji. Vezměte bazalku a mátu, nakrájejte je a rozetřete spolu s cukrem. Poté přidejte limetovou šťávu a ještě jednou vše prošťouchejte. Přidejte okurkovou šťávu, led a rum a vše dobře promíchejte. Podle chutí můžete ještě přidat cukr. Dolít minerální vodou.Okurková limonádaNa přípravu budete potřebovat:Postup přípravy: Nadrobno nakrájejte okurky a citron. Postavte na sporák vodu, přidejte do ní cukr a nechte ji uvařit. Přidejte do ní okurky a citron a nechce vystydnout. Poté limonádu dejte alespoň na hodinku do ledničky. Limonádu na závěr přeceďte. Servírujte s ledem a ozdobte citronem a mátou.Smažené okurkyNa přípravu budete potřebovat:Postup přípravy:Vezměte okurky a rozdělte je podél na půlky a pak ještě na půlku. Nadrobno nakrájejte zázvor, čili a česnek.Na velké pánvičce rozehřejte olej a opražte okurky. Na malé pánvičce zvlášť opečte česnek, zázvor a čili papričku a přidejte je k okurkám. Přidejte máslo, vodku, sójovou omáčku a citrónovou šťávu. Míchejte a smažte asi minutu. Hotové jídlo můžete posypat sezamovými semínky.

