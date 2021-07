https://cz.sputniknews.com/20210731/piratsky-kandidat-na-ministra-financoval-radikalni-aktivisty-vachatova-slibila-ze-to-zastavi--15331588.html

Pirátský kandidát na ministra financoval radikální aktivisty. Vachatová slíbila, že to zastaví

Pirátský kandidát na ministra financoval radikální aktivisty. Vachatová slíbila, že to zastaví

Kandidát Pirátů na ministra pro místní rozvoj a pražský radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský finančně sponzoroval radikální ekologické hnutí... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-31T17:13+0200

2021-07-31T17:13+0200

2021-07-31T17:13+0200

česko

peníze

podpora

extremista

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/821/85/8218525_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_d213c5e1683918dbd740c9882d2d09c1.jpg

„Nechápu politiky, kteří nadávají na neziskovky a aktivisty. Já bych naopak chtěl, aby neziskovky, které dělají dobré a důležité věci, byly v Česku silnější,“ napsal na Twitter. Současně ve statusu poznamenal, že posílá peníze například Konsentu, Romským stipendiím, Obráncům zvířat, Fridays for Future nebo Pulse of Europe.„A co vy?“ ukončil příspěvek řečnickou otázkou Zábranský a sdílel odkaz na svůj transparentní účet.V reakci na to sledující napsali spoustu komentářů a někteří uživatelé si všimli, že Zábranský sponzoroval také radikální ekologické hnutí Extinction Rebellion.„Mnohem horší mi přijde jeho příspěvek na Extinction Rebellion. To jsou ještě mnohem větší šmejdi než FFF,“ uvedl Ennio Salieri.„Extinction Rebellion, kterou financujete, je na oficiálním seznamu extremistických organizací antiteroristické Britské policie,“ napsali z Ústavu pro studium neomarxismu a sdíleli odkaz na publikaci The Guardian.Na dotaz člena pirátské strany padly i jiné odpovědi.„Též posílám peníze neziskovkám, již řadu let, jen se tím nepotřebuji chlubit. Především jsem, na rozdíl od vás, schopen rozlišit co je dobrá věc. Pokud mají Piráti uspět ve volbách, zdržte se alespoň do října podobných trapasů...“ doporučil Jiří Bis.„My ne, nejsme piráti, vegani a totální magoři, který chtějí totálně rozesrat společnost,“ oponoval radnímu Mirek Horáček.Zábranský se ale brání tím, že s financováním hnutí přestal.„Já už jsem podporu Extinction Rebellion ukončil, na začátku mi přišli celkem sympatičtí, ale třeba ty jejich blokády silnic nejsou nic pro mě,“ zareagoval politik na kritické komentáře.Server CNN Prima připomíná, že dotyčné hnutí je známé svými akcemi, při nichž například blokuje silnice nebo obsazuje významné instituce. Podotýká se, že minulý měsíc se o tom mohla přesvědčit také Česká národní banka, jejíž vchod hrstka aktivistů na několik desítek minut zneprůchodnila.Na dotaz CNN Prima NEWS Zábranský vysvětlil, proč podporoval Extinction Rebellion.„Začal jsem jim přispívat proto, že mi jejich aktivity byly obecně sympatické a boj proti klimatickým změnám považuji za klíčové téma, které v Česku neřešíme dostatečně. Nicméně třeba Rebelie jednoho, které Extinction Rebellion dělá/podporuje poslední dobou, považuji za dost kontraproduktivní, což byl důvod, proč jsem začátkem června zrušil trvalý příkaz na jejich podporu,“ argumentoval svůj postoj pražský radní.Zábranský považuje za chybu to, že příkaz nezrušil o něco dříve.„Nechci, aby to vypadalo, že podporuji třeba právě Rebelii jednoho. Tuto aktivitu za užitečnou opravdu nepovažuji,“ dodal.Politikovi nevadilo, že hnutí Extinction Rebellion například pražskou magistrálu zablokovalo už v říjnu 2019, přičemž Zábranský je začal finančně podporovat až v srpnu 2020.Jak vyplývá z výpisu z transparentního účtu, poslal Zábranský zmíněnému hnutí 11krát po pětistovce, tedy celkem 5 500 korun.

https://cz.sputniknews.com/20210730/antikapitalista-jenz-tweetuje-nejspise-z-iphonu-piraty-znovu-obvinili-z-pokrytectvi-15319528.html

Červenáček Fašismus už se předpokládá, že běžně funguje. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peníze, podpora, extremista, piráti