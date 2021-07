https://cz.sputniknews.com/20210731/po-zalobe-johanssonove-proti-disney-by-mohly-nasledovat-i-dalsi-predni-herecky-15333965.html

Po žalobě Johanssonové proti Disney by mohly následovat i další přední herečky

Po žalobě Johanssonové proti Disney by mohly následovat i další přední herečky

Podle portálu Screenrant může být žaloba Scarlett Johanssonové proti Disney kvůli vydání Black Widow na Disney+ jen začátek. Johanssonová se domnívá, že kvůli... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-31T21:22+0200

2021-07-31T21:22+0200

2021-07-31T21:22+0200

celebrity

žaloba

scarlett johanssonová

marvel

disney

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/15333905_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_2bb3b7c2ce786aa1b631d28f5ea5a49a.jpg

Podle zdrojů, Emma Stoneová také přemýšlí o soudním procesu kvůli Cruelle, která byla vydána podle stejného schématu, to znamená za dalších 30 dolarů na Disney +.Bývalý redaktor časopisu The Holywood Reporter Matt Belloni sdělil na svém exkluzivním portálu What I'm Hearing..., že hvězda Cruelly v současné době zvažuje vlastní žalobu. „Říká se, že Emma Stoneová, hvězda Cruelly, zvažuje své možnosti," napsal.Emily Bluntová se navíc může postavit také proti, pokud Expedice: Džungle (Jungle Cruise) nevykáže dobrou statistiku.Belloni označil Disney za notoricky obtížnou společnost a dodal, že kolegové kreativci už dlouho čekají v zákulisí na někoho, kdo je v centru pozornosti, aby promluvil.Na straně Johanssonové stojí jeden z ústředních manažerů velké talentové agentury Hollywood CAA (Creative Artists Agency) Brian Lourdes.„Chci se odvolat na prohlášení společnosti Walt Disney, které bylo učiněno v reakci na žalobu, kterou proti nim včera podala naše klientka Scarlett Johanssonová. Nestydatě a falešně obvinili paní Johanssonovou z necitlivosti vůči globální pandemii COVID ve snaze vykreslit ji jako někoho, kým ona (pokud vím) není," napsal v prohlášení.Lourdes poté poznamenal: „Tato žaloba byla podána v důsledku rozhodnutí Disney vědomě porušit Scarlettinu smlouvu. Velmi vědomě přesunuli tok příjmů a zisků na Disney+, s vyloučením kreativních a finančních partnerů z jejich nové rovnice. To je ono. Jedná se o přímý útok společnosti na její hrdinku."„Black Widow“ zažalovala DisneyHerečka Scarlett Johanssonová zažalovala společnost Disney, kterou obviňuje z porušení smlouvy o uvedení online filmu Black Widow, oznámila americká média.Žaloba byla podána ve čtvrtek soudu v Los Angeles. Podle tohoto dokumentu, který cituje The Washington Post, smlouva herečky předpokládala odměnu v závislosti na výtěžcích v kinech a nepředpokládal premiéru v online prostoru.Podle žaloby byli zástupci herečky zainteresováni v projednání nových podmínek a v dopracování smlouvy, ani Marvel, ani Disney na to však nepřistoupily. Podle informací, které uvádí The Washington Post, mohlo uvedení filmu na platformě Disney+ Johanssonovou stát přes 50 milionů dolarů.

https://cz.sputniknews.com/20210724/od-hry-o-truny-do-filmoveho-sveta-marvelu-emilia-clarkeova-se-mozna-stane-novou-superhrdinkou-15243857.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

žaloba, scarlett johanssonová, marvel, disney