Pořízková ohromila skvělou figurou: Víte, jak lze jedině zastavit stárnutí? Zemřít, vzkazuje

Pořízková ohromila skvělou figurou: Víte, jak lze jedině zastavit stárnutí? Zemřít, vzkazuje

Česká modelka Pavlína Pořízková dokazuje, že i ve svých 56 letech má pořád co ukázat. Na nové fotce totiž zapózovala v plavkách a odhalila vysportovanou... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

K fotce napsala Pavlína příspěvek na vážnější téma, které řeší především ženy – stárnutí. Pavlína uvedla, že stárnutí nelze nijak zvrátit. Pokud si však zadá žena do vyhledávače na internetu informace o stárnutí, dozví se, že si má kupovat pilulky, léky či různé vodičky. „Víte, jaký je jediný způsob, jak zastavit stárnutí? Umřít,“ napsala Pavlína.Reakce pod fotkou byly velmi povzbuzující. „Inspiruješ mě,“ zaznělo v jednom z komentářů. „Záříš jako obvykle a všechny nás inspiruješ,“ vzkázala další sledující.„Vypadáš skvěle, bylo by super, kdybych znala tvoji cvičící rutinu,“ napsala jiná sledující. „Wow, posílám polibky z Madridu,“ zněl další komentář.Pavlína PořízkováPavlína Pořízková je americká supermodelka českého původu, která se stala nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue. Pořízková se již dlouho vyjadřuje ke způsobu, jakým společnost diskutuje o stárnutí, a ke svému vlastnímu vývoji v oblasti fitness.Přestože je nyní aktivní život velkou součástí jejího života, řekla Elle, že když byla mladší a pracovala jako supermodelka, spoléhala se na „cigarety a špatnou stravu“. Poté, co se objevila v soutěži Dancing with the Stars a začala tančit, si uvědomila, že s pravidelným cvičením je šťastnější a zdravější. Nyní Pavlína cvičí téměř každý den.Modelka chodila se scenáristou Aaronem Sorkinem, ale před nedávnem oznámili rozchod. Pořízková a Sorkin spolu chodili několik měsíců a poprvé se spolu ukázali na předávání Oscarů. Scenárista byl její první partner po smrti manžela. Jejím manželem byl od roku 1989 Ric Ocasek, zpěvák rockové skupiny The Cars, s nímž má dva syny. V roce 2017 se rozvedli.

