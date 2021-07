https://cz.sputniknews.com/20210731/posadka-ruskeho-modulu-mezinarodni-vesmirne-stanice-hlasi-problemy-s-tlakem-15328231.html

Posádka ruského modulu Mezinárodní vesmírné stanice hlásí problémy s tlakem



Posádka Mezinárodní vesmírné stanice oznámila prudký pokles tlaku v ruském modulu Zvezda. Vyplývá to z jednání s Centrem řízení misí. Vysílání vede NASA. 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Tlak klesl na 154 milimetrů sloupce rtuti. Jen pro porovnání, na jaře, když odstraňovali problémy s únikem vzduchu ve mezikomoře, byl na úrovni 405 milimetrů.Mezikomora modulu Zvezda je oddělená od základní části Mezinárodní kosmické stanice. V komoře udržují tlak na hodnotách 150-200 milimetrů sloupce rtuti. V průběhu dne by měl být tlak zvýšen na hodnotu 200 milimetrů sloupce rtuti. Zmiňme, že tlak v modulu Nauka se nachází v normě.K nevelkému úniku vzduchu došlo také v září 2019. Poté, co se jeho rychlost pětinásobně zvýšila, posádka v září a srpnu 2020 dvakrát uzavírala poklopy na modulech vesmírných stanic, aby prověřila jejich těsnění. Byla tak několik dní izolována v ruském segmentu vesmírné stanice. Bylo zjištěno, že k úniku dochází v mezikomoře ruského modulu Zvezda. V říjnu kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner objevili trhlinu dlouhou 4,5 centimetru. Dočasně ji zalepili kaptonovou páskou (tepelně odolná lepící páska) a poté přidali záplatu z pružného kotouče z gumy a hliníkové fólie. Úplně zastavit únik vzduchu se však nepovedlo.Na začátku letošního roku vedoucí letu ruského segmentu stanice Vladimir Solovjev uvedl, že kvůli špatnému těsnění, které je způsobeno otvorem o průměru 0,2 mm, tlak vzduchu v stanici klesá za den o 0,4 sloupce rtuti. To je však daleko od nouzových hodnot, které začínají od 0,5 milimetru za minutu. Aby byl únik vzduchu kompenzován, musí být vesmírná stanice pravidelně přeplňována vzduchem, dusíkem a kyslíkem, jejichž zásoby jsou na samotné stanici. Kromě toho jsou dopravovány ze Země na nákladních lodích.

Simo Häyhä Jsou to určitě nějaké USraelské sankce a sabotáže, proto má Čína svou vlastní vesmírnou laboratoř, kam nikoho cizího nepustí 🇨🇳🍒👍👍👍👍 41

Červenáček⠀ UFOuni a kosmická inteligence brání lidstvu zkoumat vesmír. UFO existuje, jakož i kosmická inteligence a různé neznámé energie, které se dají i zadarmo čerpat jako domácí elektřinu a nikdo neví jak to funguje. Jako kluka mě UFOuni unesli a něco mi vstříkli do hlavy. Od té doby mám i mnohem vyšší úroveň levelu asi momentálně mentálně kolem 50,2. Prostě mnohem vyšší jak Kosmo olinka. 🌿🥀🥀🌹🍒🌹🏅🏅 6

