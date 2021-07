https://cz.sputniknews.com/20210731/roskosmos-rozhodl-o-nove-orbitalni-stanici-ruska-vzhledem-ke-stavu-soucasne-iss-ma-jen-nekolik-let-15333331.html

Roskosmos rozhodl o nové orbitální stanici Ruska. Vzhledem ke stavu současné ISS má jen několik let

Roskosmos rozhodl o nové orbitální stanici Ruska. Vzhledem ke stavu současné ISS má jen několik let

Vědeckotechnická rada Roskosmosu navrhla vytvořit národní ruskou orbitální služební stanici a rozhodla se zahájit technický návrh jejího vzhledu. S takovou... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Ve zprávě se rovněž praví o tom, že se rada rozhodla zahájit technickou studii návrhu nové orbitální stanice a zajistit vypracování návrhu stanice v rámci současného federálního vesmírného programu na období do roku 2025.Provoz Mezinárodní vesmírné stanice je naplánován do roku 2028. V tuto chvíli je známo o dohodách partnerských zemí o provozu stanice do roku 2024 včetně.Rada hlavních konstruktérů se domnívá, že provoz ruského segmentu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) po roce 2024 s sebou nese rizika způsobená stárnutím vybavení.Roskosmos nařídil podnikům v raketovém a vesmírném průmyslu, aby zachovaly bezpečnost ruského segmentu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), dokud nebude vytvořena nová ruská stanice.„Prezidium Vědeckotechnické rady nařídilo RKK Energia provést dodatečně analýzu ruského segmentu ISS a přijmout nezbytná organizační a technická opatření k udržení provozuschopnosti a bezpečnosti RS ISS v době stavby orbitální stanice nové generace, jakož i vývoj scénáře dokončení operace ISS dohodnutý s partnery,“ stojí v prohlášení na webu Roskosmosu.V dubnu vicepremiér Jurij Borisov oznámil, že po roce 2025 Rusko odstoupí od projektu ISS a bude pracovat na své národní stanici, která by se také měla stát zastávkou pro lety na Měsíc.Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin poznamenal, že odpovědnost za ruský segment by mohla být přenesena na Spojené státy.Projekt Mezinárodní vesmírné stanice zahrnuje 15 členů, z nichž pět je hlavních: Rusko, Spojené státy, Kanada, Japonsko a Evropská vesmírná agentura. Stavba stanice začala v roce 1998 a první stálá expedice začala fungovat v roce 2000.

