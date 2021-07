https://cz.sputniknews.com/20210731/rusko-obnovuje-park-letadel-soudneho-dne-proc-to-potrebuje-15330835.html

Rusko obnovuje park letadel „soudného dne“. Proč to potřebuje?

V Rusku byl zahájen vývoj nového letadla řízení vojsk v případě jaderné války. Sdělil to Sputniku zdroj v obranně průmyslovém komplexu.Podle jeho slov dostanou ruské aerokosmické síly dvě vzdušná velitelská stanoviště na základě Il-96-400M, a přitom jedno z nich se už vyrábí. Projekt dostal název Zveno-3S.Nové létající velitelské stanoviště má vystřídat vzdušné velitelské stanoviště Generálního štábu Ozbrojených sil Ruska Il-80 Zveno. Čtyři podobná letadla dostaly Ozbrojené síly SSSR ve druhé polovině 1980. let, a byla zařazena do výzbroje v roce 1992. Toto letadlo je určeno pro řízení jaderných útoků pozemních a námořních balistických raket, a také bojových akcí strategického letectva. Il-80 je obdobou amerického letadla E-4B Nightwatch, které je v provozu od roku 1974 a neustále se modernizuje. Podobná letadla se označují někdy za letadla „soudného dne“, nebo „konce světa“, a narážka je zcela jasná. Podle oficiální informace mají podobné stroje pouze dvě zmíněné země, nevíme ale, jak je tomu ve skutečnosti – jestli je má například Čína. Podle logiky by je už měla mít.Letadlo bez okenLetadla „soudného dne“ jsou samozřejmě neobvyklá – jde opravdu o autonomní létající jaderné velitelské stanoviště, a nejen o letadlo pro evakuaci prvních osob státu v případě jaderné války, jak se domnívá Polský rozhlas.Nové letadlo Zveno-3S, stejně jako jeho již existující analog Il-80, se vyvíjí na základě širokotrupých dopravních letounů: na velitelském stanovišti má být dost místa pro odborníky létajícího štábu a vojensko-politické vedení s jeho doprovodem. Je třeba zajistit maximálně dlouhý let takového letadla, a je tedy potřebný systém dotankování ve vzduchu, vždyť v průběhu několika hodin po začátku aktivní fáze jaderného konfliktu nebude moci nejspíše ani jedno letiště toto letadlo přijmout pro tankování a obsluhování. V tomto smyslu bude mít samozřejmě nový Il-96-400M značnou přednost v doletu bez mezipřistání ve srovnání s Il-86, na jehož základě byl vyvinut Il-80.Podobné velitelské stanoviště bude nejspíše vybaveno komplexem kosmického spojení, komplexy krátkovlnného spojení, speciální asi 4 kilometry dlouhou anténou, která se z letadla vypouští ve velké výšce, a je nutná pro spojení na superdlouhovlnných frekvencích s ponorkami, systémy spojení s raketovými základnami a odpalovacími rampami. Celý tento soubor zařízení spotřebuje velké množství elektrické energie, a proto budou letadla vybavena pravděpodobně dvěma elektrickými generátory ve speciálních gondolách skoro 10 metrů dlouhých, které budou zavěšeny pod křídly.Mimochodem, v létě roku 1990 byl na kosmodromu Bajkonur uskutečněn první start mezikontinentální rakety, která byla řízena z paluby létajícího velitelského stanoviště Il-80. Zkoušky proběhly úspěšně.Další zajímavou zvláštností je, že letadla tohoto typu nemají okna, aby bylo sníženo působení škodlivých účinků jaderného výbuchu na personál létajícího štábu a na jeho zařízení. Stejně jako mnohé moderní tanky a lodě mohou samozřejmě také létající velitelská stanoviště letět po dlouhou dobu v radioaktivním prostředí – mají k tomu jak fyzickou ochranu trupu, tak i systémy pro očištění vzduchu a klimatizaci.Přijdou vhod analogové systémy?V letech 2009 a 2010 byly některé z letounů Il-80 opraveny, a bylo pravděpodobně obnoveno komunikační zařízení, a možná i vyměněno počítačové zařízení štábní skupiny.Je zajímavé, že, jak oznámila televizní stanice CNBC, na americkém analogu ruského letadla „soudného dne“ není moderní elektronika, a dává se přednost analogovým systémům, protože ty méně utrpí elektromagnetickým impulzem při výbuchu jaderné bomby. Můžeme bohužel jen hádat, jestli bude mít nové ruské letadlo podobnou „analogovou náplň“: složení elektroniky podobných strojů je přece nejpřísněji zatajovanou informací. Mohu jen předpokládat, že v současné době je možné se pokusit o zajištění dostatečné ochrany před elektromagnetickým impulzem bez podobné „exotiky“, tedy bez použití výhradně analogových přístrojů.Létající štáb bude velet i ponorceJak se budou tato letadla užívat? V době ohrožení – za situace, kdy bude možné přerůstání nějaké zahraničněpolitické krize v reálnou jadernou válku – budou na letadlech rozmístěny skupiny důstojníků – štábních odborníků pro plánování jaderných útoků. Letadla budou připravena na okamžitý odlet. Budou zabezpečeny letecké síly na ochranu létajících velitelských stanovišť a letadla pro jejich dotankování ve vzduchu. Při změně situace na krizovou nastoupí na palubu letadel vojensko-političtí vedoucí představitelé patřičné úrovně, kteří budou mít právo dát rozkaz na použití jaderných sil. Může to být prezident země, ministr obrany, náčelník Generálního štábu a jejich zástupci.Létající velitelská stanoviště vzlétnou a opustí oblasti s aktivním vzdušným provozem. Připojí se k nim stíhačky doprovodu. Bude navázáno spojení se všemi velitelskými stanovišti raketových jaderných sil, a v případě likvidace takových stanovišť převezmou létající štáby část funkcí při organizování odvetného raketového jaderného útoku. Tato letadla budou tedy moci dávat rozkazy raketovým atomovým ponorkám, měnit cíle pro jakékoli strategické rakety před jejich startem, dávat rozkazy na nasazení raketových komplexů, které zůstanou do té doby bojeschopné.Několik vln jaderných útoků a jedno letadloDisclaimer: Veškeré níže uvedené informace mají hypotetický ráz a nemají za cíl zastrašování čtenářů Sputniku ani vlád západních zemí.Má se za to, že aktivní fáze jaderného konfliktu potrvá jen několik hodin. Možná i 24 hodin. K výměně prvních jaderných úderů dojde v první hodině konfrontace. Pro druhou vlnu jaderných útoků bude třeba zhodnotit stav vlastních jaderných sil a pokusit se získat informaci o efektivitě prvního útoku, aby bylo možno maximálně efektivně zamířit rakety druhého útoku, kterých bude samozřejmě méně. Rakety v této situaci mají být použity maximálně výběrově.Budou možné také třetí a čtvrtá vlna výměny úderů. Myslím si, že strategické jaderné potenciály stran mohou být pak do jisté míry vyčerpány, a značně se sníží nomenklatura cílů, které má smysl zlikvidovat. Poté, co se aktivita v jaderné konfrontaci sníží, létající velitelská stanoviště si mohou vyhledat vhodná letiště, a jejich mise bude ukončena.V podstatě zajišťují létající velitelská stanoviště neodvratnost odvetného jaderného úderu v podmínkách, kdy je země vystavena jaderným útokům některého z potenciálních nepřátel. Status letadla „soudného dne“ však neznamená, že takový letoun může samostatně rozhodnout o výsledku války, když třeba (trochu fantazírujeme) zaútočí taranem na nepřátelské létající velitelské stanoviště. Dokonce i tak dokonalý stroj sotva prokáže svou efektivitu bez předpokládané kooperace se stíhačkami doprovodu a beze spolehlivého spojení se všemi velitelskými stanovišti raketových a jaderných sil na zemi.

Kosmo Olin 🦀 Soudný den se už blíží, až na západě corona a očkování udělá z lidí mutanty jako v tom děsivém filmu s Will Smithem: "Já, legenda". 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 80

Červenáček Nedebile K. Olinko, jednak tobě se nelze zavděčit ničím, jsi mstivý, podezřívavý a neschopný jen trošičku normálně existovat. Ani slovenštinu nesnášíš, nesnášíš obřízky Židů, že nejedí vepřové a jejich víru v Hospodina kritizuješ. Sám nejíš kuřecí, protože to prý žerou černoši ... Psychopati mají v sobě automaticky element násilí a ten prosazuješ velmi intenzivně. Nejen prostřednictvím nadávek komu tě napadne, ale i prosazováním používání atomových bomb, přáním kulomety vystřílet Američany, touhou vlastnit starší kalašnikov na sousedy, a třeba i tím, že jsi sám uvedl, že pácháš drobné sabotáže. Dokonce jsi napsal: severní Korea dokáže i pořádně rozmlátit každého útočníka a nepřítele. S ohledem na to že i musí čelit USraelskym sankcím má socialistická severní Korea mnohem lepší životní úroveň jak Kuba, anebo koloniální ČR... (vrchol neznalostí).Všemi opuštěný jsi proto, že jsi neakceptovatelný, nesocializovaný a psychiatři o takových píší jako o nelidech. A teoretickými nesmysly 18

