Rusko vyšle do Turecka leteckou skupinu, aby bojovala s požáry. Putin jednal o situaci s Erdoganem

Vladimir Putin hovořil telefonicky s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem: diskutovali o situaci s lesními požáry na jihu republiky a o spolupráci v... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Ruský vůdce potvrdil, že Moskva bude Ankaře i nadále pomáhat, a Erdogan „srdečně poděkoval za poskytnutou významnou podporu", uvádí se.Dříve ministerstvo pro mimořádné situace Ruska oznámilo, že do Turecka bude vyslána kombinovaná letecká skupina ministerstva obrany a ministerstva pro mimořádné situace Ruska o rozměru 11 jednotek vybavení, aby bojovala s požáry, na žádost Ankary.„Vláda Turecké republiky apelovala k Rusku s žádostí o pomoc při hašení zuřících lesních požárů v blízkosti osad a turistických oblastí, kde nyní odpočívá velké množství občanů Ruské federace. Bylo učiněno kladné rozhodnutí. Do Turecka bude vyslána kombinovaná letecká skupina ministerstva obrany Ruska a ministerstva pro mimořádné situace Ruska v množství 11 jednotek vybavení," uvádí se ve zprávě.Ruské velvyslanectví v Ankaře již dříve oznámilo, že tři ruská hasičská letadla Be-200 se účastní hašení lesních požárů v jižním Turecku.Turecký ministr zemědělství a lesnictví Bekir Pakdemirli v sobotu řekl, že za poslední čtyři dny se dostalo pod kontrolu 88 lesních požárů ve 30 tureckých provinciích. 10 požárů bylo dále uhašeno v provinciích Adana (okres Pos), Antalya (Manavgat, Akseki, Gazipasa), Mugla (Marmaris, Kuycegiz), Mersin (Aydındjik, Silifke), Osmaniye (Kadirli). Bylo hlášeno šest obětí lesních požárů a 185 zraněných.Požáry zasáhly oblíbená turecká letoviska Bodrum a Marmaris, v jejichž oblasti bylo evakuováno několik hotelů. Jak řekl starosta Bodrumu Ahmet Aras v rozhovoru pro Sputnik, lesní požár v jeho okolí byl uhašen, všichni evakuovaní turisté se vrátili do svých hotelů, nebyla žádná zranění.

