Šéfová Trikolóry promluvila o vztazích s politickými oponenty. Jak vidí Foldynu, vás překvapí

Šéfová Trikolóry promluvila o vztazích s politickými oponenty. Jak vidí Foldynu, vás překvapí

31.07.2021

Zuzana Majerová Zahradníková v pořadu uvedla několik jmen politiků, se kterými si rozumí, nebo je uznává z lidského hlediska. Více než pět jich ale nenajde. Jako prvního uvedla svého bývalého stranického kolegu z ODS Jana Skopečka.Dalším poslancem, se kterým má dobré vztahy je Ondřej Benešík z KDU-ČSL.„Názorově naprostý oponent, ale lidsky fajn chlap, což třeba Václav (Klaus ml, pozn. red.) nikdy nepochopil,“ řekla Majerová Zahradníková.Mezi poslanci, se kterými má dobré vztahy, překvapivě uvedla také jméno jednoho z Pirátů – Ondřeje Polanského.„Ondřej Polanský, protože má nadhled a je v některých určitých věcech lidský. Což se u nich dvakrát nevidí,“ vysvětlila předsedkyně Trikolóry.Jako poslední zaznělo jméno Karla Raise z hnutí ANO. Majerová ho popsala jako úctyhodného a moudrého člověka.Vyjádřila se také k tématu blížících se voleb. Stejně jako ostatní politici se i Majerová Zahradníková zdráhala předpovídat, jak dopadnou volby pro ostatní hnutí. Uvedla však, že podle ní má problém například ČSSD.„U ČSSD si myslím, že má velký problém. Tak to cítím, ale mohu se mýlit,“ přiznala se šéfka Trikolóry.Vyjádřila se také ke hnutí Přísaha. Podle ní má hnutí se svým šéfem Robertem Šlechtou našlápnuto, ale má pocit, že média toho můžou ještě spoustu odhalit.Komunistům věští, že se do Sněmovny dostanou. „Poslouchala jsem nějaký sociologický průzkum a tam bylo řečeno, že na rozdíl od ČSSD si komunisté vždy nějakým způsobem zmobilizují svoji základnu. Tak uvidíme, ale jak říkám – nestarám se o druhé, nechám se překvapit,“ dodala šéfka Trikolóry.Majerová Zahradníková má za to, že epidemie koronaviru hnutí Trikolóra uškodila, nebýt toho, hnutí mohlo být dál. Epidemie totiž komplikovala objíždění měst v rámci předvolební kampaně a také komunikaci mezi členy.Přiznala také, že kvůli špatné komunikaci v některých krajích, členové ztratili prvotní nadšení.„Pár lidí nás opustilo – to taky média nějakým způsobem komunikovala. Měli jiný postoj k tomu, jak pracujeme na našem spojení, možná k mé osobě nebo k Václavovi. Důvody byly rozličné. Ale začínají se vracet. I ti, kteří měli pocit, že to nemá smysl. Vnímám to tak, že jsme na vzestupu,“ uvedla ohledně stavu hnutí.Krizi hnutí tak považuje za zažehnanou a ve volbách by ji potěšil dvouciferný výsledek.Hnutí Trikolóra je proti některým protikoronavirovým opatření. Nesouhlasí s nošením roušek ve školách, testování dětí nebo jejich očkování.„To je něco, co je naprosto zásadní a nesmí to být připuštěno. Kupovat si očkováním svobodu, to už jsme opravdu v nějaké absurdní zemi. Já se opravdu nechci dožít toho, že by byli lidi dvojí kategorie,“ zdůraznila.

