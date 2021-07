https://cz.sputniknews.com/20210731/senat-povolil-drzet-zbran-k-obrane-vzroste-kriminalita-expert-nezabiji-zbran-ale-jeji-majitel-15334211.html

Senát povolil držet zbraň k obraně. Vzroste kriminalita? Expert: Nezabíjí zbraň, ale její majitel

V ČR půjde legálně držet zbraň pro svou ochranu; snad se i bude jinak pohlížet na situaci, kdy se člověk bude muset bránit agresi, sám se zbraní v ruce. Jsme... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Senát schválil ústavní zákon, aby se občané mohli v případě ohrožení bránit se zbraní v ruce. Má to být dokonce implementováno do hlavního zákonu České republiky. Je to tím spíše zajímavé, že některé státy EU se snaží své občany dokonale odzbrojit.Marek Obrtel: Komunita, se kterou jsem v kontaktu, vnímá postup Senátu jako pozitivní krok. V dnešní době je pravděpodobné, že útočník může být ozbrojen. Ustát takový útok s holýma rukama je prakticky nemožné. Pokud by napadený nosil zbraň na sebeobranu, jeho šance vyváznout bez úhony vzrostou.Vezměte si takovouto modelovou situaci: Ve dvě hodiny ráno – čili v noci – na vás ve vlastním domě udeří cizí chlap. Je evidentní, že překonal domovní zabezpečení. Už jen sama tato situace nic dobrého nevěstí, protože hosté jsou dvojího druhu. Zde se jedná o případ nezvaného hosta a myslet si, že se k vám jde dívat na televizi, je naprosto stupidní. Pakliže někdo překoná bezpečnostní zámek, za použití síly vnikne do vaší domácnosti, jeho úmysly budou zcela určitě nekalé. Pachatel trestné činnosti má na své straně výhodu překvapení a vám už moc možností na výběr nezbývá.V minulosti jsem slýchal, že soudy potahovaly oběti loupeží (příp. loupežných přepadení) za neadekvátní obranu, viz případ důchodce, který na zloděje nalíčil preventivně samostříl, který nakonec spustil…Asi takhle: když po mě na ulici někdo hodí drnem trávy, já ho zastřelím, to v pořádku není. Pokud k vám v noci vnikne do domu neznámá osoba, aniž předtím na sebe upozorní a smysluplně sdělí, co se děje, pak je určitě jakákoli sebeobrana přípustná. Zloděj možná potřebuje peníze na drogy, může být pod vlivem omamných látek, může jednat zcela bez zábran. Pokud máte zbraň a musíte čelit útočníkově agresi, pak se zbraní v ruce nejspíš zabráníte nejhoršímu.Dříve než se Otakar Motejl stal ombudsmanem, tvrdil, že přece nevytáhne na někoho doma pistoli jen proto, že mu „ten někdo“ přišel ukrást lahev od okurek. Velmi dobře si vzpomínám na takovouto formulaci. Nicméně Motejl sám později svá slova vzal zpět. Prý si po revoluci neuměl zpočátku představit, kam u nás kriminalita může dospět, dokonce až k nájemným vraždám…Je to širší problém. V dobách „před plyšem“, resp. před sametovým podvodem (rozuměj sametovou revolucí, pozn. aut.), zdůrazňuji slovo podvodem, prostě za socialismu se tyto jevy vyskytovaly zcela výjimečně. Obvykle to bylo tak, že domácí mordy kriminalisté mezi sebou nazývali „domácími zabíjačkami“. Většinou došlo k hádce, řekněme že někdo vytáhl nůž a zapíchl svého partnera. Dělo se to výjimečně. Když přišli kriminalisté, našli pachatele někde na schodech, opilého a s hlavou v dlaních. Zatkli ho. Tím to skončilo. Takových případů bylo vážně minimum. Bylo téměř nemožné si představit, že by někdo z občanů vyvíjel proti dalším občanům nějaké (ozbrojené) násilí. Dnes se to stává běžnou součástí života, je to hrozné, je to tak.Připomenu případ, co se stalo v Uherském Brodě, resp. tamní střelbu/masakr. Kdyby někdo z místních, kdo byl zrovna v restauraci, měl u sebe střelnou zbraň, pak – pokud by nebyl první, koho by pachatel zabil –, měl obrovskou šanci, že by se ubránil a že by zamezil dalším ztrátám na životech. Tento princip můžeme v podstatě aplikovat jak na veřejné shromáždění, tak na domácnost. Máme tu otřesné světové příklady, třeba teroristický útok v pařížském klubu Bataclan. Vidíme, že se situace ve společnosti drastickým způsobem změnila. Od revoluce u nás narostla agresivita. Evidujeme spoustu patologických jevů. Nedá se dnes říci, že řádění ozbrojených psychopatů (teroristů atd…) by dnes bylo snad něco výjimečného. Nemusíme ani dlouho pátrat v paměti, aby se nám vybavila třeba střelba ve Vídni… V této smutné statistice by se dalo pokračovat. Takže chápu Otakara Motejla, že měl zpočátku pacifistický názor. Dnes je situace jiná. Nutnost občana vzdorovat násilí i za použití střelné zbraně – je v pořádku.V USA vznikl dokumentární film Bowling for Columbine (USA/2002); zamýšlí se také nad tím, jak je to s ozbrojením obyvatelstva a kulturou, která vychází z toho, že se každý brání samostatně, jak dovede. Snímek byl motivován ozbrojeným masakrem na Columbine Highs School… Nemělo by se to přece jen nějak regulovat?Teroristy zatím nebudu komentovat – ty pány Breiviky a jim podobné –, tragédie v Columbine (2002, pozn.) je skutečně otřesná záležitost, tato tematika je ale nicméně jinou kapitolou než legální držení zbraní v ČR.Tak jak si každá konkrétní společnost vychová svou mládež, takové sklízí ovoce. Bohužel tu probíhá jistý proces (teď se v analýze vracíme do ČR), který devastuje mladou generaci: na jednu stranu se mládeži vysvětluje, že může vše, že to je OK, že ani neriskuje výchovný pohlavek (něco jako švédský pohlavkový zákon…). Jenže v dospělém věku pak přijde deziluze, dospělák si nemůže dělat, co chce, ani zdaleka ne. Absence návyků vede k tomu, že si společnost vlastně vychová i lidi nebezpečné, o nich jsme se bavili na začátku, kteří k vám domů nevlezou zrovna pro flašku od okurek. V tu chvíli se člověk může opravdu spolehnout jen na své vlastní schopnosti obrany, navíc se musí rozhodovat rychle.Připomenul bych švýcarský model: společnost je natavena na to, že každý jedinec za vlastní bezpečnost zodpovídá prakticky sám; tato zodpovědnost je přenášena i na vlastní rodinu a svou vlast. Každý mladý muž počítá s tím, že by měl narukovat do armády. Průvodním jevem je, že muži dostávají výcvik, který zahrnuje technickou i určitou „ideovou“ část. Tamní společnost respektuje pravidla, každý si uvědomuje, že je v jeho zájmu zákon dodržovat. Ve Švýcarsku mají vojáci v záloze doma armádní zbraň, již dostali přidělenou. Nevím o tom, že by Švýcarsko trpělo střeleckými excesy, kdy by se kumulovaly oběti v řadách civilistů. V Americe je situace jiná. Tam je mezi občany v oběhu obrovské množství střelných zbraní, navíc s problematickou kontrolou.Z celosvětové statistiky vyplývá, že 40 % střelných zbraní vlastní dospělí Američané; centrální americká evidence nicméně chybí…Záměrně jsem položil důraz na Švýcarsko; neslyšel jsem, že by přímo ve Švýcarsku byl větší počet případů, kdy někdo obrátil střelné zbraně proti obyvatelstvu. Jinak výchova dítěte začíná v bodě 0, končí kolem asi 8. roku, kdy se vytvoří osobnosti, poté se tato osobnost už jen dotváří. Pokud vzniknou nějaké anomálie z důvodů pochybení ve výchově, sklízíme trpké „ovoce“. Nakonec to není ani zbraň, která zabíjí, ale její majitel. Za násilí nemohou zbraně, nýbrž jejich nositelé. To je základní pravidlo. V našem světě má zbraň sloužit na obranu, pokud jí někdo zneužije proti bezbranné skupině obyvatel, je to vždy selhání celé společnosti. V současnosti se tomu ale nedivím.Je současná česká společnost zralá na to, abychom vlastnili zbraně? Ještě nedávno vadilo, že mají myslivci v brocích olovo… Na druhou stranu vždy, když se vyhlašuje amnestie, je až neskutečné, jaké zbraně lidé odevzdávají, prý přišli s tankem a houfnicí… Opravdu nás zbraň doma ve skříni ochrání?Česká republika má jednu z nejkvalitnějších legislativ stran získání, držení a nošení zbraní. Zbraň jako takovou nemůže u nás legálně získat kdekdo. Žadatel musí splnit řadu podmínek: člověk musí být zdráv, duševně způsobilý, bez trestní úhonnosti atd. V podstatě musí prokázat i určitou úroveň inteligence. Zvládnout penzum vyžadované zákonem o zbraních, to není jednoduché. Pokud to člověk mentálně nezvládá, neprojde testem, povinným k získání zbrojního oprávnění, to především. Problém není v tom, že by zbraň získal každý idiot.Trochu jste mě uklidnil.Za celou svou kariéru – ani vojenskou, ani lékařskou –, neznám u nás případ, že by se vyloupl odněkud terorista, který by spáchal teroristický útok legálně drženou zbraní. Vždy je to nelegálně získaná zbraň. Takže čím více budeme omezovat zbraňovou legislativu, čím více budeme bránit lidem v legálním držení zbraní, tím více nahráváme skutečným teroristům, kteří se na nějaký psychotest mohou vykašlat a zbraň si zkrátka pořídí někde bokem… Čili čím více to omezíme, tím více nepovolaných se ke zbraním bude dostávat. A regulace nelegálně držených zbraní – neexistuje. Tam je to jen otázka peněz. Proto je třeba mít jasnou legislativu, jasná pravidla pro nošení zbraní a jasná pravidla pro sebeobranu. Jedině toto je řešení.Díky za rozhovor.

