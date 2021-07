https://cz.sputniknews.com/20210731/skandal-v-americke-sportovni-gymnastice-bilesova-na-olympiade-odmitla-soutezit-ve-dvou-disciplinach-15328782.html

Skandál v americké sportovní gymnastice: Bilesová na olympiádě odmítla soutěžit ve dvou disciplínách

Čtyřnásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastice Američanka Simona Bilesová se odmítla účastnit soutěže ve skoku a cvičení na hrazdách na olympijských... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Bilesová předtím odstoupila z individuálního a skupinového víceboje. Rozhodnutí bylo učiněno po lékařském vyšetření, aby se žena mohla soustředit na své psychické zdraví.„Po konzultaci s lékařským personálem Simona Bilesová odmítla účast ve finále soutěže ve skoku a cvičení na hrazdách. Stav sportovkyně budou každý den prověřovat, aby bylo možné zjistit, zdali se má účastnit finále ve cvičení na kladině a prostné,“ stojí ve zprávě.Vysvětlení BilesovéGymnastka Simona Bilesová vysvětlila své odmítnutí vystupovat ve finále několika disciplín. Podle jejích slov se cítí „jako zkamenělá“.„Já se cítím jako zkamenělá, nemůžu synchronizovat tělo s rozumem. Já už jsem tenhle pocit měla dříve. S největší pravděpodobností je to vyvoláno stresem, ale nejsem si jistá. Projevuje se to v tom, že během cvičení se mi ne vždy daří chápat, kde je nahoře a kde je dole. Prostě se ztrácíš v prostoru, je to velmi nebezpečné,“ napsala Bilesová na Instagramu, když odpovídala na otázky svých sledujících.„Egoistka“K situaci okolo americké gymnastky se vyjádřil známý britský novinář a moderátor Piers Morgan. Podle jeho názoru Bilesová „zklamala svoji zemi“. Uvedl to ve svém článku pro noviny Daily Mail.Morgan je přesvědčen o tom, že její slova o psychickém zdraví nejsou vysvětlením pro absenci výsledků.„Simono, ty vystupuješ na olympiádě nejen za sebe. Ty jsi část týmu USA. Ty vystupuješ pro miliony lidí, už nemluvím o sponzorech, kteří udělali vše, aby tě podpořili. Olympiáda, to není sranda. To je vrchol sportovní kariéry a zkouška pro jakéhokoli sportovce,“ uvedl.Novinář také obviňuje Bilesovou z přílišné závislosti na sociálních sítích. Navrhl sportovkyni, aby se nekoncentrovala na zprávy na Twitteru, a místo toho trénovala a soutěžila. Zmínil také, že v odstupu ze soutěží není nic hrdinského, je to „egoistický čin, který nikdo nekritizoval“, myslí si.„Žádný ze sportovních komentátorů Simonu nekritizoval, protože se bojí názoru davu. Kritika Bilesové uráží „vojáky světla“ na Twitteru?“ napsal Morgan, podle jehož názoru není špatná nálada důvodem nesoutěžit na olympiádě a „opustit tým“.„Ničemu nerozumíte“Za Bilesovou se postavila bývalá šampionka UFC Ronda Rouseyová. Podle jejích slov si lidé neumí představit, v jaké se gymnastka ocitla situaci.„Každý, kdo Simonu odsuzuje – vy nic nechápete. Vy nevíte, v jaké se ocitla situaci. Ona je na olympiádě, a vy jste na sociálních sítích. Není možné nic pochopit, když se nacházíte v jiné situaci. Ona dělá vše, co může s ohledem na situaci, ve které se nachází,“ napsala bývalá zápasnice na Twitteru.

Seki18 Hlavně jde o ty sponzory, co? 2

Hanick Děvenka už měla kdysi problém s braním zakázaných látek - ale USA to hodily pod koberec. Jestli je ve stresu, mají jí dát pokoj - ale točí se v tom opět velké peníze, že.... 2

