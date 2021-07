https://cz.sputniknews.com/20210731/slunicka-si-v-nedeli-prilis-neuzijeme-ceka-nas-vydatny-dest-a-hrozi-i-bourky--15330386.html

Sluníčka si v neděli příliš neužijeme. Čeká nás vydatný déšť a hrozí i bouřky

Meteorologové varují, že pršet by mělo začít kolem půlnoci, pak celý den až do půlnoci na pondělí. Varování pro vydatný déšť pak platí pro jižní Čechy, Vysočinu a části Pardubického a Olomouckého kraje.Velmi silné bouřky hrozí v Jihomoravském, Moravskoslezském, ve východní části Olomouckého kraje a ve Zlínském kraji. Ty by podle meteorologů měly přijít kolem poledne a hrozit budou také odpoledne.Déšť se bude vyskytovat na většině území Česka, na západě však nemusí být srážky tak vysoké. Také teploty klesnou, pohybovat se budou kolem 20 stupňů.„V noci na neděli a v neděli přes den očekáváme v jihovýchodní polovině území trvalý a místy vydatný déšť, s úhrny přes třicet milimetrů za šest hodin. Celkový úhrn za čtyřiadvacet hodin může přesáhnout padesát milimetrů,“ cituje iDnes.cz meteorology.Co se týče předpovědi na další dny, pak v pondělí bude většinou oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. V úterý bude oblačno, místy přeháňky a ojediněle bouřky. Teploty budou obdobné, mezi 21 až 25 stupni. Ve středu bude již polojasno, ale během dne bude až oblačno, na většině území přeháňky. Teploty budou mezi 21 až 25 stupni. Čtvrtek bude polojasný, postupně oblačný a na většině území přeháňky, teploty budou obdobné, mezi 22 a 26 stupni.Úmorná vedra na jihu EvropyNa jihu Evropy budou panovat v nejbližších dnech tropické teploty. Vedra se budou týkat celé jižní Itálie, především Sicílie a Sardinie, Řecka, Albánie, Makedonie, Bulharska, Rumunska a Turecka. Teploty se mohou vyšplhat až k 50 stupňům.Meteorologové předpovídají, že například v řeckých Aténách by mohl padnout teplotní rekord z roku 1977, kdy 10. července bylo naměřeno 48 stupňů Celsia. V Turecku by mohly teploty atakovat až 50 stupňů.Úmorná vedra vydrží minimálně týden, poté by měly teploty klesnout, kdy počasí začne ovlivňovat chladnější vzduch ze severu. „Vedle toho, že už nyní panují v oblasti vedra a teploty se budou o víkendu zvyšovat, se do oblasti žene vítr, zvaný jugo. Přinese nejen horký vzduch, ale také velké množství písku a prachu ze Sahary,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.Dodala, že je možné, že se tam vytvoří jakási prachová clona, která sluneční paprsky nepropustí a teploty se k 50 stupňům nedostanou. Uvedla však, že vedra s teplotami přes 45 stupňů Celsia oblast sužovat budou.Jak však meteoroložka ubezpečila, Česko se nemusí takových vysokých teplot bát. Podle jejích slov budeme rádi, pokud se budou teploty držet na letních 25 stupních. Uvedla, že se spíše budou pohybovat v intervalu od 18 do 24 stupňů.

