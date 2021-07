Španělští archeologové objevili na ostrově Menorca artefakty římských válečníků

https://cz.sputniknews.com/20210731/spanelsti-archeologove-objevili-na-ostrove-menorca-artefakty-rimskych-valecniku-15326194.html

Španělští archeologové při vykopávkách na ostrově Menorca objevili rozsáhlou sbírku artefaktů patřících starověkému římskému vojsku. Vědci se domnívají, že... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Během 3. a 2. století př. n. l. probíhaly ve dvou intervalech punské války mezi starověkým Římem a Kartágem. V závěrečné fázi této konfrontace se v západním Středomoří zvýšila přítomnost pirátů, kteří využívali výhodné strategické polohy Baleárských ostrovů k útokům na římské obchodníky. Hlavní základny byly na Mallorce a Menorce, kam Římané koncem 2. století př. n. l. vyslali svá vojska a zcela ovládli ostrovy.Znalosti o tomto světě na Menorce jsou však stále velmi strohé, zejména ve srovnání s ostatními kolonizovanými ostrovy - Maltou, Sicílií, Sardinií nebo Mallorkou. V roce 2015 zahájila Univerzita Alicante archeologický výzkumný projekt zaměřený na studium punské architektury ostrova Menorca, jehož součástí bylo i opevněné sídliště Son Catlar. Punská kultura na tomto ostrově se datuje do let 550-123 př. n. l.Španělští archeologové pod vedením Fernanda Prada z Univerzity Alicante objevili při vykopávkách na Baleárských ostrovech rozsáhlou sbírku antických předmětů v dobrém stavu, které patřily římským vojákům. Práce probíhaly na prehistorickém sídlišti Son Catlar na ostrově Menorca, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.Archeologové prováděli vykopávky obranných staveb z doby punské kultury, které byly postaveny na obranu proti Římanům. Podle Prada byli římští vojáci velmi pověrčiví a prováděli různé rituály. Městské brány v dobytých pevnostech považovali za zvláštní posvátnou hodnotu, a proto u nich prováděli symbolické úkony.Objev starověké brány přinesl velký pokrok v poznání historie Menorcy. Při vykopávkách bylo objeveno velké množství typických předmětů, které patřily římskému vojsku: zbraně, nože, hroty šípů a kopí, projektily, chirurgické nástroje a bronzová lopatka. Podle vědců se nálezy datují do období kolem roku 100 př. n. l. Kromě toho je cenný i objevený obvod starověké městské hradby, dlouhý 870 metrů, který poskytuje velkou perspektivu při studiu starověkých vojenských konfliktů.

