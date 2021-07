https://cz.sputniknews.com/20210731/tipy-na-5-jidel-ktera-muzete-pripravit-ze-vcerejsich-brambor-tajemstvi-o-kterych-lide-nevedi-15323462.html

Tipy na 5 jídel, která můžete připravit ze včerejších brambor: Tajemství, o kterých lidé nevědí

Brambory – právě bez nich si nejedna česká domácnost neumí představit nedělní oběd. Někdy se však může stát, že jich připravíme víc, než by bylo potřeba, a... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Web belnovosti zveřejnil pět tipů na jednoduché pokrmy, které zvládnete připravit ze včerejších brambor. Vyzkoušíte nějaký?Pikantní pečené bramboryNakrájejte brambory na tenké plátky o šířce 0,5 mm. Do rozehřátého hrnce nalijte rostlinný olej a přidejte brambory. Smažte je asi minutu na mírném ohni a pak je zamíchejte. Přidejte prolisovaný česnek, sůl, drcený pepř a papriku. Za stálého obracení smažte dalších 5 minut.Před podáváním je můžete posypat jemně nasekaným koprem. Brambory připravené podle tohoto receptu lze podávat se salátem z čerstvé zeleniny.Bramborové karbanátkyUvařené brambory oloupejte a nastrouhejte je na hrubém struhadle. Přidejte vejce, sůl, pepř, na kostičky nakrájenou vařenou klobásu a vše dobře promíchejte.Chcete-li mít karbanátky s pěknou kůrčičkou, použijte domácí vejce.Rozehřejte pánev na středním plameni, nalijte do ní slunečnicový olej a lžící směs rozdělte do menších karbanátků. Smažte minutu a půl z každé strany. Hotové placičky položte na talíř a potřete je zakysanou smetanou.Bramborový nákypDo rozehřátého hrnce nalijte slunečnicový olej a přidejte slaninu nakrájenou nadrobno na proužky. Smažte dvě minuty dozlatova. Osmaženou slaninu vložte do mísy s bramborovou kaší, přidejte vejce, sůl a koriandr.Aby byla slanina šťavnatá a zároveň křupavá, osolte ji 20-30 sekund před koncem smažení.Vše dobře promíchejte a dejte do hrnce vymazaného máslem. Dejte na směs rozdrobený sýr a vložte na 15 minut do trouby vyhřáté na 200 stupňů. Pokrm můžete podávat s masem nebo samostatně.Bramborové řízečkyRozehřejte pánev, nalijte do ní slunečnicový olej. Cibuli nakrájejte na malé kostičky, dejte ji na pánev a osmažte ji dozlatova. Bramborovou kaši rozmačkejte lžící a přidejte osmaženou cibuli, vejce, sůl, sušený česnek a mletý černý pepř.Vše smíchejte lžící a vytvořte kuličky. Řízečky namočte do pšeničné mouky a smažte na středním ohni 1,5 minuty z každé strany. Hotový pokrm potřete smetanou a podávejte.Teplé bramborové kanapkyNakrájejte brambory na plátky silné 0,5 mm a položte je na plech potřený olejem. Rajčata nakrájejte na tenké plátky a položte je na brambory. Česnek nakrájejte nadrobno, smíchejte s majonézou a položte na rajčata. Každou kanapku posypte strouhaným sýrem a vložte ji na 15 minut do trouby vyhřáté na 180 °C.Tyto jednoduché, ale chutné recepty zasytí celou rodinu a poslouží jako vydatný oběd nebo večeře.

