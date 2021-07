Úplné rozvolnění v Česku? Vojtěch uvedl dvě podmínky

https://cz.sputniknews.com/20210731/uplne-rozvolneni-v-cesku-vojtech-uvedl-dve-podminky-15330212.html

Británie zažívá rozvolnění. Roušky se nosí pouze dobrovolně, hromadné akce jsou neomezené kapacity, hospody a diskotéky mohou mít otevřené do ranních hodin. Počet nakažených v Británii i po tomto velkém rozvolnění v posledních týdnech klesá.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že tato cesta je možná i pro Českou republiku se dvěma nutnými podmínkami. Pakliže v Británii nedojde k opět masivnímu šíření covidu-19 a v Česku se podaří občany dostatečně proočkovat, opatřením by mohl být konec i tady v Česku. „Spoustu opatření jsme již rozvolnili, další rozvolnění přijde od 1. srpna Česko není nijak zvlášť restriktivní země. Je ale pravda, že pokud se nám podaří dosáhnout proočkovanosti jako ve Velké Británii, mohli bychom jít ještě dál,“ vysvětlil Vojtěch.Změna v opatřeníchOd soboty dojde k dalším změnám ohledně protikoronavirových opatření vlády. Změny se týkají dětí, které přicestují spolu s rodiči z rizikových zemí. Mění se také pravidla nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Od neděle by mělo dojít k dalšímu rozvolnění opatření.Děti ve věku od 6 do 12 let, které se spolu s rodiči vrátí ze zemí s vysokým rizikem nákazy covidem-19 nebudou muset při překročení hranic předložit PCR test, rovněž jako i nebudou muset podstoupit pětidenní karanténu před testováním na koronavirus. Test na covid-19 však přeci jen podstoupit musí, můžou se však nechat testovat hned po příjezdu do Česka.Změny se dotknou také nošení roušek a respirátorů. Lidé, kteří budou mít potvrzení od lékaře, je nosit nemusí. V lékařském potvrzení by mělo být uvedeno, že nemůžou nosit ochranu dýchacích cest ze zdravotních důvodů. Informace o tom by měla být obsažena také v jejich zdravotní dokumentaci.Zmiňme, že nošení roušek i respirátorů případně jiných ochranných prostředků dýchacích cest zůstává povinné uvnitř budov, MHD i jiných místech, jak tomu bylo dosud.Další rozvolnění protikoronavirových opatření nás čeká od 1. srpna. Uvolnění počítá se zvýšením limitů v bazénech nebo zoologických zahradách. Týká se to také účasti na sportovních nebo kulturních akcích. V klubech i na diskotékách bude povoleno tančit.

