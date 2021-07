https://cz.sputniknews.com/20210731/v-parizi-se-demonstruje-policie-pouzila-slzny-plyn-15333623.html

V Paříži se demonstruje. Policie použila slzný plyn

V Paříži se demonstruje. Policie použila slzný plyn

Na demonstraci proti hygienickým propustkám v centru Paříže použila policie v reakci na provokace protestujících slzný plyn. Informoval o tom korespondent... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

V sobotu se ve francouzském hlavním městě koná několik demonstrací. Jedna z nich začala u stanice metra Villiers a směřuje k náměstí Bastily.Účastníci skandují „Svoboda!“, „Diktátor do vězení!“, „Macrone, nepotřebujeme tvou propustku!“. Bučí na strážce zákona a házejí po nich lahve.Francouzský parlament přijal v definitivním čtení novelu zákona o rozšířeném použití hygienických propustek a o povinné vakcinaci zdravotníků proti covidu-19.V noci na pondělí projednala tuto novelu smíšená parlamentní komise. Nejdřív se konalo definitivní hlasování v Senátu, pak v Národním shromáždění (dolní komoře). Pro novelu nakonec hlasovalo 156 poslanců, proti 60, 14 se hlasování zdrželo.Text, za který hlasovali zákonodárci, obsahuje některé změny. Zákon nestanovuje propuštění lidí, kteří nejsou očkováni proti covidu kvůli svému povolání. Hygienické propustky pro děti 12-17 let budou platit od 30. září. Po 15. listopadu má tento systém propustek platit pouze po novém hlasování v parlamentu.Propustky budou lidé potřebovat v obchodních centrech s výjimkou kaváren a restaurací v jejich prostorech.Zavedení propustekKromě povinné vakcinace zdravotníků, hasičů a těch, kdo pečuje o starší lidi, stanovuje novela zákona zavedení hygienických propustek (buď certifikát o vakcinaci, nebo negativní test na koronavirus, nebo důkaz o prodělané nemoci) na začátku srpna v kavárnách, restauracích, zdravotnických institucích, letadlech a dálkových vlacích.Senátoři dříve udělali výjimku pro terasy, kde nebude potřebná propustka. Mladí lidé ve věku 16 a 17 let se mohou dát očkovat bez souhlasu rodičů. Také se v textu praví o povinné karanténě pro pacienty s koronavirem.Od 21. července je propustka povinna pro návštěvu muzeí, divadel, kin, festivalů, představení a lunaparků. Francouzský prezident rovněž informoval o povinné vakcinaci zdravotníků ve Francii a také očkování všech, kdo pracují v nemocnicích a domovech důchodců. V souvislosti s tím oznámila francouzská vláda čtvrtou vlnu epidemie koronaviru.

