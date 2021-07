https://cz.sputniknews.com/20210731/zbranova-amnestie-je-u-konce-na-odevzdani-nelegalne-drzene-zbrane-nezbyva-ani-cely-den-15328549.html

Zbraňová amnestie je u konce. Na odevzdání nelegálně držené zbraně nezbývá ani celý den

Zbraňová amnestie je u konce. Na odevzdání nelegálně držené zbraně nezbývá ani celý den

Server ČT 24 připomíná o tom, že posledním dnem července končí půlroční zbraňová amnestie vyhlášená koncem ledna. 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Z toho vyplývá, že ten, kdo má doma nelegálně zbraň, má poslední příležitost ji bez vysvětlení odevzdat, nebo naopak požádat o její legalizaci.Server avizuje, že v pondělí policie zveřejní, kolik lidí to učinilo. Připomíná se, že v minulých zbraňových amnestiích odevzdali lidé tisíce zbraní a statisíce kusů střeliva.Novela zákona o zbraních, která zavedla zbraňovou amnestii, zohledňuje ohlašovací povinnost u některých zbraní, které dosud registrovány být nemusely. Kromě toho, vznikla i kategorie zakázaných zbraní, u kterých může majitel požádat o udělení výjimky.Podle platné legislativy vlastnit a nosit střelnou zbraň smí v ČR legálně pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.Výjimkou jsou zbraně, které nepodléhají registraci u policejního útvaru. Zmíněná novela zjednodušila způsob likvidace zbraní nebo zavedla jejich nové kategorie.Pokud jde o statistické údaje, v posledních letech rostou počty legálně nahlášených zbraní a vydaných zbrojních průkazů v zemi rostou. V minulém roce bylo evidováno 307 372 vydaných zbrojních průkazů a 900 087 zbraní.Co se týče průběžných výsledků končící amnestie, připomeňme, že policisté například převzali tank T 34/85 a samohybné dělo SD-100. Přitom tuto techniku majitel držel od 90. let minulého století legálně, ale měl pochybnost, zda je dostatečně znehodnocena podle nových předpisů.Policejní specialisté ve spolupráci s armádou prozkoumali tank a samohybnou zbraň, k nimž nebyly k dispozici žádné originální dokumenty, a zjistili, že zbraňové systémy jsou nefunkční a nelze z nich vystřelit. Podle policie však jejich stav neodpovídá současné legislativě. Podle policie se tak zbraně přesunuly z kategorie ochranných materiálů do kategorie zakázaných zbraní.Po zveřejnění fotografií se mnoho uživatelů začalo ptát policie, kam by tyto zbraně šly. Mnozí napsali, že by měly být umístěny v muzeu.V České republice měli občané možnost využít obdobné amnestie již čtyřikrát a byly tak odevzdány tisíce zbraní a stovky tisíc kusů střeliva. Při té minulé před pěti lety veřejnost odevzdávala mimo jiné i zbraně z 2. světové války či z doby okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.

