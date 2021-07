https://cz.sputniknews.com/20210731/zname-datum-spusteni-operacniho-systemu-windows-11-15330035.html

Známe datum spuštění operačního systému Windows 11



Společnost Microsoft začne distribuovat verzi operačního systému Windows 11 na podzim. Informuje o tom portál Windows Latest. 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Informace o startu distribuce potvrdil také šéf korporace Satya Nadella a zdůraznil, že operační systém se už nyní těší velké popularitě. Testovací verze Windows 11 jsou stahovány častěji než jakékoliv jiné testovací verze operačních systémů.V současnosti účastníci programu Windows Insider dostávají testovací verze operačního systému. První verze však obsahují spoustu problémů a chyb.Spuštění Windows 11 by se mělo začít v říjnu nebo listopadu. Právě v této době aktualizace získají někteří uživatelé, kteří mají na svých počítačích instalovanou verzi Windows 10.Nový Windows 11Společnost Microsoft představila novou verzi svého operačního systému Windows během speciální online akce. Samotná společnost tvrdí, že Windows 11 je největší aktualizací operačního systému za posledních deset let, která si zachovává mnoho principů předchozích verzí.Rozhraní Windows 11 prošlo značnými změnami. Nabídka Start se přesunula do středu spodní lišty, která se podobá řešení Apple. Zmizely živé dlaždičky, hlavní panel je nakreslen jinak. Nový OS se vizuálně mnohem zesvětlil - vrátila se také průsvitnost známá ze systému Windows 7. Bude existovat více přizpůsobení.Spolu s operačním systémem se změnilo mnoho předinstalovaných aplikací, například OneDrive a prohlížeč Edge. Ten má nově přepínání mezi svislými a vodorovnými záložkami.Uživatelé získali možnost uspořádat okna spuštěných aplikací do mozaiky speciálně upravené pro rozložení konkrétní obrazovky. To, jak uvedli v Microsoftu, je užitečné zejména pro vlastníky počítačů s dotykovými obrazovkami a tablety.Hlavní novinkou je podpora aplikací pro Android, které lze spustit přímo bez virtuálního stroje. Společnost Microsoft slibuje, že integrace do nového operačního systému bude provedena na vysoké úrovni.

