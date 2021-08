https://cz.sputniknews.com/20210801/a-jak-se-vlastne-ma-dominik-fiala-se-pochlubil-komunikaci-s-mladymi-a-dostal-nepohodlne-otazky-15339919.html

„A jak se vlastně má Dominik?" Fiala se pochlubil komunikací s mladými a dostal nepohodlné otázky

„A jak se vlastně má Dominik?“ Fiala se pochlubil komunikací s mladými a dostal nepohodlné otázky

Předseda ODS Petr Fiala sdílel na svém facebookovém profilu status, v němž popisuje své zkušenosti komunikace se zástupcem mladé generace.

Fiala uvedl, že Roberta potkal na jedné ze svých cest po jižní Moravě. Ten nechtěl jen udělat si selfie, ale chtěl si i popovídat.„Dozvěděl jsem se, že je mu 25 let. To byl pro mě zlomový okamžik. Když totiž bylo 25 mně, přišla revoluce. Vy, kteří si listopad 1989 pamatujete, dobře víte, o čem mluvím: byla to obrovská radost, najednou se otevřel celý svět, mohli jsme cestovat, kam jsme chtěli, mohli jsme číst a psát, co jsme chtěli, mohli jsme sledovat filmy, poslouchat hudbu, kterou jsme chtěli, mohli jsme podnikat, tvořit, pracovat,“ popsal své mládí Fiala.Připomněl, že tehdy najednou bylo všude tolik možností a byla doba plná optimismu a naděje.Následně politik vyzdvihl, že pro Roberta jsou věci jako cestování, možnost cokoliv číst, poslouchat a říkat samozřejmé.„Ale je spousta dalších záležitostí, které by měly být také samozřejmé, jenže nejsou. Mladí lidé, kterým je přes dvacet, si často uvědomují, že je škola dost nepřipravila na současný svět, a těžko to dohánějí. Nebo chtějí podnikat, jsou pracovití a mají na to, ale zastaví je strach z různých předpisů, byrokracie, vysokých pokut,“ podotkl předseda ODS.Fiala poukázal na to, že řeší bydlení, které je stále hůř a hůř dostupné. Navíc podle jeho slov kolikrát musí ještě poslouchat, že prý je tahle generace „líná“.„S tím nesouhlasím. Z vlastní zkušenosti s mladými lidmi dobře vím, že generace lidí mezi dvacítkou a třicítkou je pracovitá, cílevědomá, ambiciózní, ale i ohleduplná ke starším lidem, k okolí, k přírodě. A je na nás, abychom mladým lidem umožnili uplatnit se, zapojit se do společnosti, splnit si svoje přání a naděje. Pouze tak dáme Česko opravdu dohromady,“ zdůraznil šéf ODS.Lidé příspěvek Fialy moc neocenili, což potvrdili jejich komentáře. Zde uvedeme některé z nich.„Myslíte, že takovýhle článek stačí jako PRko před volbama? Nerozumím, co to mělo komu říct, koho to mělo oslovit,“ zareagoval Lukáš Lemon.„Nejhorší lidé jsou většinou ti, co toho moc nařeční...“ konstatoval Jiří Soják.„A pak vznikla ODS a další zlodějské politické strany a tu bídu budou další generace odstraňovat mnoho dalších desetiletí,“ vyslovil se Pavel Bačík.„A jak se vlastně má Dominik?“ rozhodl se položit logickou otázku Mira Hudeček.„Hlavně aby volil správnou stranu,“ sarkasticky se vyjádřil Ludvik Jirovec.„Fialo, sorry, vy jste fakt vůl a nejslabší předseda ODS, co kdy byl, tečka,“ nešetřil předsedu ODS Petr Konvička.

