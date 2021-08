https://cz.sputniknews.com/20210801/americky-automobilovy-gigant-ukonci-vyrobu-jednoho-z-nejpopularnejsich-modelu-svych-vozidel-15342450.html

Americký automobilový gigant ukončí výrobu jednoho z nejpopulárnějších modelů svých vozidel

Americký deník Detroit Free Press přinesl informaci o tom, že známý výrobce automobilů General Motors přestane vyrábět crossover vozy Chevrolet Traverse a... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

Továrny General Motors, ve kterých se vyrábějí bestsellery koncernu, náklaďáky Chevrolet Silverado a GMC Sierra, nečinně prostáli anebo pracovaly s velmi nízkým vytížením asi dva týdny. Vzhledem k tomu, že plnohodnotné pick-upy jsou nejdůležitějším produktem GM, bylo rozhodnuto „obětovat“ crossovery a obnovit výrobu těchto pick-upů.Mluvčí GM k tomu uvedl, že ve složité a nestabilní situaci musely výrobnískupiny „najít kreativní řešení“, aby tím minimalizovaly ztráty v nejdůležitějších a nejkonkurenčnějších segmentech trhu.V minulosti se v GM rozhodli optimalizovat konstrukci pick-upů a teréňáků, vzhledem k čemuž několik modelů vozů z roku 2021 přišlo o systém start-stop a z řady dalších opcí bylo odstraněno bezdrátové dobíjení pro smartphone.Nedostatek čipů u Škody AutoS nedostatkem polovodičů se aktuálně po celém světě potýkají prakticky všechny automobilky z masového segmentu. Na začátku roku se tento problém dotkl i mladoboleslavské automobilky Škoda Auto. Výrobce tak dokonce musel zastavovat výrobu v několika provozech a směnách.Na začátku ledna tak společnost přiznala, že se potýká s nedostatkem čipů, které jsou součástí mnoha zařízení v automobilech. Současně varovala, že to může vést až k přerušení či omezení výroby některých modelů. Pro ČTK to uvedla mluvčí Škoda Auto Martina Gillichová.Nedostatek čipů může vést ke zvýšení nákladů na výrobu, a tím dosažení nižších zisků.Polovodiče, vyráběné převážně na Tchaj-wanu, se používají v nejrůznější elektronice. Jsou dnes v omezené nabídce kvůli tomu, že během pandemie covidu-19 po nich vzrostla poptávka, neboť lidé si začali ve velkém kupovat notebooky a další osobní elektroniku, k jejíchž výrobě se také používají čipy.

Renegát

Tak to mají vymyslet bez čipů (z Číny) a nebo si je dělat sami (ale bude to asi drahé, co?).

0