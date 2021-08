https://cz.sputniknews.com/20210801/babis-se-v-pondeli-setka-se-zemanem-zrejme-pujde-i-o-noveho-sefa-bis--15344685.html

Babiš se v pondělí setká se Zemanem. Zřejmě půjde i o nového šéfa BIS

Babiš se v pondělí setká se Zemanem. Zřejmě půjde i o nového šéfa BIS

Předseda vlády Andrej Babiš se v pondělí setká s prezidentem Milošem Zemanem. Píše o tom ČTK s tím, že premiér nevyloučil, že proberou, kdo povede Bezpečnostní... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že mandát nynějšího šéfa Michala Koudelky vyprší v polovině srpna. Dříve Babiš uvedl, že jméno nástupce Koudelky, o kterém se spekuluje několik měsíců, chce vyřešit příští týden.Premiér poznamenal, že s prezidentem se sejde, jako tomu bývá, každý měsíc. Podle ČTK zde budou tentokrát probírat i situaci v BIS. Babiš uvedl, že „budou probírat všechno“.V publikaci se podotýká, že Babiš se zatím k případnému setrvání Koudelky v čele kontrarozvědky nevyjádřil, avšak v minulosti naznačil i variantu, že by plnohodnotné rozhodnutí mohla učinit až příští vláda.Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN jsou toho názoru, aby současný ředitel BIS pokračoval ve své funkci.Proti vystupuje hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Prezident země rovněž není velkým obdivovatelem Koudelky: letos květnu ani pošesté nevyhověl návrhu vlády, aby ředitele BIS povýšil do generálské hodnosti. V minulosti prezident označil zpravodajce BIS za „čučkaře“.Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) označil zhruba před týdnem nejistotu kolem jeho následného setrvání za nestandardní a nedůstojnou.„Jak pro pana ředitele Koudelku, tak pro celou jeho službu. Škodí to jak dovnitř, tak navenek směrem k partnerům,“ vyslovil se tehdy Žáček pro ČTK.Zákon o zpravodajských službách ukládá, že ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Následně je z výkonu své funkce šéf kontrarozvědky odpovědný vládě.Ještě v dubnu premiér pro Deník uváděl, že předpokládá, že Koudelka ve funkci bude pokračovat. „Ale třeba o novém šéfovi BIS rozhodne příští vláda,“ prohlásil předseda vlády.Zmiňme, že loni v rozhovoru pro Mladou frontu DNES prezident republiky vyjádřil názor, že Koudelka by měl být odvolán. „Ale vzhledem k tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné,“ zdůraznil tehdy Zeman.

