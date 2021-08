https://cz.sputniknews.com/20210801/brusel-chce-migranty-a-likvidaci-prumyslu-bude-ale-muset-celit-vzpoure-a-to-i-z-pobalti-15339388.html

Brusel chce migranty a likvidaci průmyslu. Bude ale muset čelit vzpouře, a to i z… Pobaltí

Bývalý poslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta ve svém komentáři pro První zprávy upozornil na to, že současné vedení Evropské unie již řadu let... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

Bašta připomněl o ambiciózních plánech, které představila Evropská komise jako Green Deal (Zelený úděl). Varuje, že to skutečně otáčí kormidlo dějin naprosto nečekaným směrem.„Náš světadíl se během tří čtvrtin století, které uplynuly od skončení 2. světové války, stal nejbohatším a nejpříjemnějším místem pro život na celé Zemi. Zelená revoluce z něj má během jednoho desetiletí udělat cosi na způsob budhistického kláštera plného skromných lidí, kterým nezáleží na majetku, a kteří se stanou vegetariány, aby zachránili planetu před zhoubou z emisí kysličníku uhličitého (CO2),“ nakreslil perspektivy autor příspěvku.Vysvětlení strategie EU Bašta vysvětluje ideologií, která za touto snahou vedení EU stojí. Ta podle něj „tiše předpokládá, že původní Evropané si uvědomí svůj neodčinitelný dědičný hřích rasismu, imperialismu a průmyslové revoluce a dobrovolně či nedobrovolně ze svých zemí vyvanou a přenechají je těm, kdo v uplynulých staletích trpěli pod jhem bílého muže“.Následně odkazuje na filosofa Stanislava Komárka, který konstatoval, že naši civilizaci charakterizuje cesta k opaku.„V tomto případě dvě generace považovaly za náplň svých životů hromadění majetku a vytvoření společnosti nadbytku a konzumu, ale ta třetí ve jménu záchrany planety vidí svůj ideál ve skromnosti, odříkání a chudobě. Aspoň se tak tváří,“ stojí v komentáři.Dále Bašta poukazuje na to, takovým fenoménům, jako zelená ideologie, multikulturalismus a adorace sexuálních menšin, se příliš nedaří ve státech na východ od bývalé Železné opony.„Ta se dnes stala pomyslnou linií, která v rámci EU odděluje progresivisty od konzervativců. Až doposud vlajku vzdoru pozvedalo Polsko a Maďarsko, a obě země si vysloužily pokárání z Bruselu. V posledních měsících začaly ukazovat cestu, jak se bránit sebevražedné politice v oblasti migrace a Zeleného údělu Baltské státy,“ podotkl diplomat.Jako příklad uvedl Litvu, která čelí náporu nelegálních migrantů z Iráku, Konga a Kamerunu. Ta přijala zákon, který nelegální přechod hranic definuje jako hybridní agresi, a proto následuje zatčení, internace a deportace.Bašta vyzdvihl, že proti prosazování Zeleného údělu se ostře vymezilo Estonsko. Předseda Konzervativní lidové strany Martin Helme pohrozil, že v případě nátlaku Bruselu na prosazování reformy průmyslu a energetiky cestou restrikcí a nových ekologických daní, Estonsko z EU vystoupí.„Cílem ‚zelené revoluce‘ je podle něj likvidace průmyslu a energetiky ve východní Evropě a posílení pozic Německa a Francie,“ stojí v komentáři.Bašta dospívá k závěru, že ten kdo jednou žil v totalitním režimu, pozná, když se vrací a nenechá se zmást líbivými hesly.„Pro střední Evropu může být příklad Litvy a Estonska velmi inspirativní,“ podotkl.

PS: Pokud by ve volbách kandidovala strana, která by slíbila, že se staneme součástí SRN a budeme spadat pod německou vládu, věřte, že takovou stranu bych zvolil jednoznačně. Vládnout si Češi neumí a nikdy to neuměli, tak takto by alespoň byla záruka zavedené schopné vlády. Asi tak!

Vechtr z Protivína

Z EU nebo bez EU? To je otázka v zemi, který si nechala vše zaprodat, vše vydrancovat a ukrást bez jediného hlesu. V zemi, který ještě před 32 léty byla soběstačná v potravinářství, zemědělství, v průmyslu a jen okrajově byla závislá na dovozu. Vystoupíme z Unie, řvou guru z národoveckých stran a hnutí! Kvíííí, kvíííí kvičí jednohlasně jejich ovečky, vystoupit, vystoupit a nic než národ, máchají umaštěnou českou vlajkou. Ale co dál?? To už jim guru nevysvětlí, co dál ve vydrancované zemi, plně závislé na spolupráci s EU. Vždyť si ani ty řemeslníky nevychováváme a montéry do nadnárodních montoven si dovezeme. Co by bylo po vystoupení, co?? To už Volný, Okamura, Vandas a jim podobní neřeknou, možná to ani neví. Jedno je jisté. Větší bída, drahota a nesvoboda, protože všichni ti jmenovaní mají jediný cíl. Okleštit zemi od vlivu civilizace a vládnout jí podle vlastních zištných plánů na které se třesou 30 let a teď spatřují malou šanci.

