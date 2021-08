Čína je na štěstí jediná velmoc, která má na to přírodním způsobem převzít další světový civilizační vývoj, poslat kapitalismus do hajzlu a Rusku pomoci se vrátit k socialismu.. 🇨🇳🍒👍👍👍👍

To jsou takové tlachy, které nestojí za zlámanou grešli.

„Měli jsme apokalyptický scénář (pozn. budoucnosti), když oligarchické skupiny, jež získají peněžní, technologickou a intelektuální moc, začnou fakticky vládnout světu. Všechno ostatní obyvatelstvo bude žít ve favelách. A nemít ani hlas, ani sluch. Vývoj digitálních platforem, umělé inteligence, prolomí tuto oligarchii, tyto technologie se nám pomohou domluvit. Pomáhají nám řešit tyto komunikativní potíže, jež dnes vznikají,“ sdělil Volkov k závěrům svého projevu na fóru Archipelag 2121 v Novgorodu.Zavedení těchto platforem umožní lidem, aby se věnovali něčemu užitečnějšímu, důležitějšímu a potřebnějšímu. „Za 100 let vznikne technologie růstu stabilní ekonomiky na základě nahromadění většího množství dat a predikativní analytiky v rozsahu celé planety. Regulování ekonomiky bude do velké míry automatizované,“ předpověděl expert.Bude rovněž zautomatizován trh, na kterém se výměna pozvedne na úroveň spolupráce strojů a funkčních elektronických jednotek z lidí a strojů.„Obecně řečeno, získá každý z nás digitálního avatara, který bude v tomto digitálním prostoru spolupracovat s jinými digitálními avatary lidí. Budou tam konat základní výměny hodnot, jež budou generovány, a lidé v podstatě budou dělat jiné věci. Malovat, komunikovat. Digitální avatary převezmou na sebe část složité ekonomické komunikace, kterou jsme dnes nuceni vést,“ řekl na závěr Volkov.

Expert prozradil, kdy zmizí dnešní druh ekonomiky

Za 100 let nebude vůbec existovat ekonomika v podobě, jak ji dnes znají lidé, nebudou se účastnit materiální výměny, budou to místo nich dělat digitální avatary, předpověděl pro Sputnik člen skupiny Ekonomika foresightu (prozíravosti) 100 let dopředu Artjom Volkov.