Financial Times: Pfizer a Moderna zvýšily v EU ceny vakcín proti koronaviru

Jak píše list, cena za dávku vakcíny Pfizer se zvýšila o více než čtvrtinu, respektive z 15,5 eura na 19,5 eura. Smluvní cena Moderny za dávku nyní činí 25,5 USD, zatímco dříve to bylo o desetinu méně, tedy 22,6 USD.Podle Financial Times se podražení uskutečňuje na pozadí obav Evropské unie z vedlejších účinků konkurenčních výrobků. Podmínek dříve uzavřených dohod se také mění poté, co nové údaje ze studií třetí fáze ukázaly, že vakcíny mRNA obou společností májí vyšší účinnost než levnější očkovací látky vyvinuté společnostmi AstraZeneca a Johnson & Johnson.List ovšem poznamenal, že Pfizer a Moderna odmítly komentovat svou cenovou politiku v Evropské unii.Úroveň vakcinace v EU a ČRV současné době se používají v EU čtyři vakcíny schválené EMA: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstroZeneca a Johnson & Johnson. Na samém začátku kampaně imunizace měla EU problémy s jejich dodávkami, pak se ale situace normalizovala. Regulační úřad zkoumá také ještě několik vakcín, včetně ruské Sputnik V.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že EU dosáhla dříve stanoveného ukazatele vakcinace proti koronaviru, protože jednu dávku dostalo už 70 % dospělého obyvatelstva.Přitom podle slov von der Leyenové dvě injekce už dostalo 57 % obyvatel.Dříve se plánovalo dosáhnout těchto ukazatelů do konce léta nebo do konce září, později ale posunula Evropská komise termín na konec července. Jak podotkla předsedkyně EK, co do tempa imunizace je EU mezi světovými lídry.Ministerstvo zdravotnictví ČR také tento týden oznámilo, že v období od konce prosince roku 2020 až do dneška bylo v průběhu vakcinace uděláno 10 milionů očkování a bylo úplně naočkováno 4,64 milionu lidí z celkového počtu 10,71 milionu obyvatel. V některých dnech přesahuje úroveň vakcinace v zemi 100 tisíc lidí, v posledních týdnech se ale vakcinace poněkud zpomalila, což lékaři spojují s tím, že začalo očkování generace 16 až 30letých, jejíž představitelé jeví menší zájem o očkování. V průběhu pondělka bylo naočkováno 65,7 tisíce lidí. V souvislosti se zlepšením epidemiologické situace v zemi a mj. s růstem počtu naočkovaných přijala česká vláda v pondělí rozhodnutí o dalším zmírnění řady opatření, která byla dříve podniknuta v rámci boje s koronavirem. Mj. od 1. srpna se zvyšuje povolený počet fanoušků na fotbalových utkáních první a druhé ligy a také počet diváků v kulturních podnicích, bazény mohou být zaplněny na 100 %, a povoluje se tancování v klubech. V pondělí bylo v Česku zaznamenáno 206 nových nakažených, tento ukazatel se snižuje už devátý den za sebou. Za dobu pandemie se nakazilo celkem 1,67 milionu lidí, uzdravilo se 1,63 milionu a zemřelo 30 362 lidí.

