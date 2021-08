https://cz.sputniknews.com/20210801/foreign-policy-prozradily-necekanou-pricinu-proc-se-biden-vzdal-sankci-proti-nord-stream-2-15340368.html

Foreign Policy prozradily nečekanou příčinu, proč se Biden vzdal sankcí proti Nord Stream 2

Foreign Policy prozradily nečekanou příčinu, proč se Biden vzdal sankcí proti Nord Stream 2

Skutečnost, že se prezident USA Joe Biden vzdal sankcí proti Nord Stream 2, má za příčinu ochranu amerických společností. Tento názor vyslovila sloupkařka... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

Autorka píše, že na dohodu o Nord Stream 2 uzavřenou mezi Bidenem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou pohlížejí často jako na spolčení Washingtonu a Berlína, aby se zavděčily Rusku a nechaly stranou Ukrajinu.„Existuje také jiná příčina, která donutila Bidena, aby to udělal, souvisí spíše s americkými společnostmi, a ne nedostatkem sympatií vůči Ukrajině. Sankce USA proti cizím společnostem umožňují totiž jiným zemím zavádět sankce proti americkým společnostem. Víc než to, americké sankce mohou přesvědčit společnosti, aby přestaly obchodovat v dolarech, což může značně oslabit úlohu USA ve světě,“ píše Brow.Připomněla, že se sankce proti Nord Stream 2 zavedené bývalým prezidentem Donaldem Trumpem a Kongresem USA v rámci takzvaného Zákona o ochraně energetické bezpečnosti Evropy (PEESA), se dotkly také pojišťovacích společností, jež obsluhují výstavbu plynovodu. „Význam toho daleko přesahuje hranice situace s Nord Stream 2,“ míní autorka.Podle názoru Elizabeth Brow existuje jiná mocná země, která rovněž může vyhlásit jednostranné sankce proti společnostem, jejichž činnost se jim nelíbí. Je to Čína. „Čína již ukázala, že může použít svoji velkou roli v globální ekonomice, aby uvalila tresty podle vlastního uvážení,“ tvrdí kolumnistka a připomíná zavedení Pekingem „trestních“ tarifů na australské víno po požadavku Canberry ohledně vyšetření původu covidu-19 a omezení importu ryb z Norska po udělení ceny za mír čínskému disidentovi v roce 2010.Autorka vymodelovala situaci, kdyby například americké společnosti vyhrály tender na výstavbu objektů tchajwanské infrastruktury, anebo podepsaly smlouvu s filipínskou vládou o dodávce nových vojenských hlídkových člunů. Brow píše, že by tyto smlouvy byly pravoplatné z hlediska národních legislativ, avšak kdyby se nelíbily Číně, mohla by zavést sankce. Přitom by americká vláda neměla v daném případě žádné argumenty, protože Nord Stream 2 je také podle ruských a německých zákonů legální. V důsledku toho by nebylo možné tyto smlouvy amerických společností pojistit, protože pojišťovny by sotva chtěly mít spor s Pekingem, varuje autorka článku.„Když Čína začne používat sankce stejně, jak to dělají USA, mohou se americké společnosti brzy dozvědět, že jejich mezinárodní aktiva nemohou být pojištěna,“ píše kolumnistka. Podle jejího mínění „se dá s určitostí říci“, že Biden „to dobře promyslel“, než uzavřel dohodu o Nord Stream 2. Přitom nezapomněl na Ukrajinu, na spojence z NATO v regionu, míní Brow.Nord Stream 2 je plynovod dostavěný z 99 % z Ruska do Německa o celkové roční kapacitě 55 miliard kubíků. Proti jeho výstavbě se aktivně zasazují USA, jež prosazují v EU vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a Polsko, které označují daný projekt za politický. Washington čtyřikrát zaváděl sankce ve snaze zabránit výstavbě, ale ta se dostala do závěrečné etapy, a má být dokončena ke konci léta.Berlín a Washington zveřejnily předtím společné prohlášení o Nord Stream 2. Praví se v něm, že výstavba plynovodu potřebuje pokračování dodávek paliva z Ruska přes Ukrajinu po roce 2024. Německo rovněž slíbilo, že bude usilovat v Bruselu o vyhlášení sankcí proti Moskvě, když ta použije export energetických zdrojů jako nástroj vlivu.

Červenáček To patří ke globalizovanému, provázanému světu. Ze stejných důvodů nemůže vzniknout i celosvětový zničující vojenský konflikt. Ti, kteří ví bezpečně že tento konflikt nastane, jen se neví kdy, si mohou stržit nos do trááktorzádele a zodpovědně vybuchnout, K. Olinko. Dnes se upřednostňují hybridní formy boje a to myslím, že bude využíváno postupně méně a méně. Po přeformátování světa budou hroty antagonismů ještě více potlačeny a bude skoro hej. Budeme řešit zelenou agentu, pandemie, škodlivost psychopatů a to už o něčem jiném. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 3

bancafe Zatím USA nejvíce vydělávají na dolaru, na tom, že je dolar mezinárodní měnou a každý obchod který přes dolar proběhne znamenám že si někdo musí koupit bezcenný papír za USA stanovenou cenu. Pokud bude v mezinárodním obchodě a ve státních rezervách dolar nahrazen jsou namydlení, a nezachrání je průmysl atd. 2

