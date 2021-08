https://cz.sputniknews.com/20210801/hruznejsi-nez-protiletadlova-dela-pred-cim-byla-esa-luftwaffe-bezmocna-15339048.html

„Hrůznější než protiletadlová děla.“ Před čím byla esa Luftwaffe bezmocná

„Hrůznější než protiletadlová děla.“ Před čím byla esa Luftwaffe bezmocná

Za léta Velké vlastenecké války nabourali sovětští letci německé stroje víc než 600 krát. Nestalo se to na žádném jiném bojišti Druhé světové války. Esa Rudé... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-01T11:29+0200

2021-08-01T11:29+0200

2021-08-01T11:29+0200

názory

sssr

nacismus

2. světová válka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/35/67/356761_0:83:3000:1771_1920x0_80_0_0_812b34c89fca3936d50ab3b566bd750d.jpg

Úmrtnost 50%Před 80 lety, 28. července 1941 vykonal nadporučík Pjotr Jeremejěv první noční taran ve Velké vlastenecké válce. Od prvních dní německého vpádu se účastnil zachycení německých bombardérů a srážek se stíhačkami.Během jednoho nočního letu pod paprsky protiletadlových reflektorů nad Novo-Petrovském zpozoroval pilot německé letouny. Bombardéry odletěly, ale jeden zaostal. Jeremejev se přiblížil k jeho ocasu a stlačil jazýček spouště. Kulomety mlčely, došla munice. Pak pilot přidal plyn, zaměřil svůj MiG-3 na nepřátelský stroj Junkers, a vrtulí mu usekl ocas. Junkers zakroužil, vzplanul a začal rychle padat. MiG také rychle ztrácel po srážce výšku. Na poslední chvíli opustil Jeremejev kabinu, otevřel padák a ztratil vědomí. Nabyl ho až na zemi. Našla ho pěchota.Již v první den války, 22. června, narazilo 15 pilotů záměrně do německých letadel. Nejčastěji to dělali, když jim selhaly zbraně, nebo když došly náboje. Asi polovina z nich zahynula.Useknout ocasTaran vykonalo 561 pilotů stíhaček, 19 útočných letounů a 18 bombardérů. V armádě se to považovalo za jeden z největších hrdinských činů. Němci zase dobře poznali sebeobětavost sovětských letců a snažili se nepustit blízko nepřátelské stroje. Jenže naše esa vymyslela spoustu různých triků.Nejvíc se používal způsob nárazu vrtulí na ocas. Za tímto účelem se měla stíhačka přiblížit zezadu, prudce zvýšit rychlost a pečlivě odříznout vrtulí řídící plochy ocasu nepřátelského letadla. Poškozený stroj okamžitě šel do vývrtky. Útočník měl přitom veškeré šance na přežití. Dokonce bez vrtule se letoun dal řídit, letec měl dost času na to, aby klouzal k zemi, anebo vyskočil s padákem.Občas bourali do německých letounů křídlem, jak při čelní srážce, tak při zadní. Útočili na ocas nebo trup. Za nejvyšší výkon se považovalo zničení letecké kabiny. Nejméně útočili trupem, bylo to nejnebezpečnější, protože šlo o čelní srážku.Jen zřídka piloti prováděli úder ocasem. 4. srpna 1942 rozpoutal pilot Ibragim Bikmachametov letecký boj se stíhačkou Luftwaffe, podnikl frontální útok a na poslední chvíli jí usekl křídlo. Německý letoun havaroval, kdežto vítěz v klidu doletěl na svém poškozeném LAGG-3 na letiště.Válečné rekordyZvlášť často podnikali piloti čelní útok v nejtěžších prvních měsících války. Po dodatečném zaškolení letců a získání nové moderní techniky to činili stále méně. V letech 1941-1942 podnikli, například, 358 nabourání, od listopadu 1942 po rok 1943 celkem 192, během roku 1944 jich bylo 62, a v roce 1945 jenom 23.Třiatřicet pilotů vykonalo nabourání dvakrát. Rekord ale patří pilotu Borisi Kovzanovi, udělal celkem čtyři. 29. října 1941 v okolí města Zarajsku mu došla munice, usekl messerschmittu ocas a přistál u vesnice Titovo. Místní obyvatelé mu pomohli opravit stroj.21. února 1942 zamířil Kovzan na úseku fronty Valdaj-Vyšnij Voločok svůj Jak-1 přímo na Junkers-88. Letadla se mezi sebou zachytila a spolu spadla. Ale sovětskému pilotovi se podařilo odbočit, vyrovnat stroj a tvrdě přistát v okolí města Toržok. U Novgorodu naboural s letounem MiG-3 9. července 1942 ještě jednoho messera, přežil a přistál s poškozenou stíhačkou.Počtvrté, 13. srpna 1942, to mohlo skončit tragicky. Během boje s velkou skupinou bombardérů a stíhaček byl Kovzanův stroj zasažen, pilot utrpěl těžké zranění oka. Stroj ho neposlouchal. Pak se pilot rozhodl, že narazí do nejbližší Junkersu. Po nárazu ve výšce šesti kilometrů byl vyhozen z kabiny. Padák se neotevřel úplně. Ale pilot přistál do bažiny. Na pomoc přispěli partyzáni. Kovzan strávil ve špitálu 10 měsíců a pak znovu létal.Způsob JelisejevaPo vzniku proudového letectva, radarů a raketových zbraní zůstaly masové letecké srážky minulostí. I když tato nebezpečná taktika byla ještě dlouhou dobu krajním argumentem pilotů stíhaček.28. listopadu 1973 vpadlo íránské vojenské průzkumné letadlo RF-4C pilotované íránským a americkým letcem do vzdušného prostoru SSSR. Vstříc mu vzlétla nad Gruzií stíhačka MiG-21SM kapitána Gennadije Jelisejeva. Narušitel hranice ignoroval varování, proto pilot zahájil palbu. První raketu odpálil před průzkumný letoun. Druhá ztratila cíl v oblacích. Kanon na MiGu selhal.Ze země dostal Jelisejev rozkaz, aby za každou cenu zastavil nepřítele, protože nebylo jasné, čím byl vyzbrojen, a co měl za cíl. Kapitán zaútočil na íránský letoun zespodu. Sovětský pilot zahynul, posádka RF-4C se katapultovala a byla zadržena. Bylo to první a poslední nabourání v dějinách nadzvukového letectva.

https://cz.sputniknews.com/20210722/tercem-je-kreml-co-zachranilo-moskvu-pred-uplnym-znicenim-ze-vzduchu-15231340.html

https://cz.sputniknews.com/20210622/nemci-to-necekali-co-se-delo-v-prvnich-hodinach-velke-vlastenecke-valky-14917832.html

https://cz.sputniknews.com/20210622/vitaskova-o-utoku-nacistu-na-sssr-zacala-dalsi-etapa-druhe-svetove-valky-14924051.html

Simo Häyhä Esa Luftwaffe střílela sovětské šroty jak ochrnuté vrány. Přes 50 leteckých es luftwaffe dosáhlo přes 100 sestřelů 0

1

sssr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Andrej Koc

Andrej Koc

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Andrej Koc

sssr, nacismus, 2. světová válka