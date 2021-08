https://cz.sputniknews.com/20210801/kate-middletonova-dostane-nekolik-novych-kralovskych-roli-po-princi-harrym-15345991.html

Kate Middletonová dostane několik nových královských rolí po princi Harrym

Princ Harry se svojí ženou oficiálně odešli z královského života. Projekty, kde vystupoval jako patron, ovšem nebudou ztraceny. Některé přebere manželka jeho...

Portál Express poukazuje na skutečnost, že Harry a jeho manželka díky svému odchodu z královského domu se musejí vzdát několika „milovaných“ patronací. Patří mezi ně nadace, činnosti v rámci ragbyových klubů a asociace univerzit Commenwealthu.Podle portálu se počítá s tím, že Kate převezme patronát nad Harryho ragbyovými aktivitami. Kate údajně má ráda sport, už tak je patronkou několika tenisových klubů.Očekává se, že o nových rolích v rámci královské rodiny pro Kate bude informováno v následujících měsících, ještě před zahájením ragbyového světového poháru.Williamova manželka bude, co se týče ragby, jak píše portál, vystupovat za to, aby se do sportu zapojilo více dívek.DovolenáWilliam a Kate mají tři děti. Nejstarší je princ George (8), dále mají princeznu Charlotte (6) a prince Louise (3). V současné době jsou na prázdninách v Norfolku. V nejbližších týdnech pojedou navštívit královnu Alžbětu II. do Balmoralu. Tam královna odcestovala minulý měsíc a očekává se, že tam zůstane až do konce léta.Prince GeorgeHBO před několika dny publikovala seriál o princi Georgovi, který vyvolal kontroverze. Jde hlavně o věk hlavního hrdiny, kdy někteří komentátoři uváděli, že princ George by mohl být následně v dospělosti kvůli tomuto kreslenému seriálu šikanován.Portál Express citoval v této souvislosti několik uživatelů sociálních sítí, jež často vyjadřovali k seriálu kritický názor, a to právě kvůli věku hlavní postavy prince George a jeho sestry Charlotte. „Kdyby byli dospělí a pak se to odvysílalo, tak by to nebylo tak špatné,“ uvedl jeden z nich.Samotná společnost HBO Max, která za seriálem stojí, o něm hovoří jako o „kousavé satiře“. George v něm vystupuje jako postava, která v přeneseném slova smyslu „rozlívá všechen „čaj“ na obyvatele Buckinghamského paláce a jeho personál“.

