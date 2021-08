https://cz.sputniknews.com/20210801/leosi-to-jsi-ty-nebo-te-nekdo-napodobuje-mares-zverejnil-dechberouci-foto-15341450.html

„Leoši, to jsi ty nebo tě někdo napodobuje?“ Mareš zveřejnil dechberoucí foto

„Leoši, to jsi ty nebo tě někdo napodobuje?“ Mareš zveřejnil dechberoucí foto

Leoš Mareš zveřejnil fotografii ze své dovolené v Itálii (ferrata torrente Sallagoni), která svědčí o tom, jak je odvážný. A to nejen sám. Jak je vidět na... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-01T23:18+0200

2021-08-01T23:18+0200

2021-08-01T23:18+0200

celebrity

itálie

dovolená

leoš mareš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/15342340_0:375:1200:1050_1920x0_80_0_0_6d53e328980e06a079cae8f65bf5b5ad.jpg

„Má to výhodu, potkat náhodně Čechy. Pán mi nahoře říká: „Omlouvám se, ale vyfotil jsem si vás. Mám tu fotku smazat, nebo ji chcete poslat?“ stojí v popisku zajímavý komentář.Status nenechal lidi lhostejnými, naplnili je emoce.„Krásná ferrata, jedna z nejhezčích! A nechystáte se i na ferratu Colodri nad Arcem? Taky zážitek! Ještě, že vás pan cvaknul, máte super památku. Jste úžasní. To byl po zdolání pocit, že?“ napsala Alena Filousová.„Krásná ferrata, jedna z nejhezčích v okolí, alespoň pro mě. Jednou jsme na stěně viděli i štíra. Je to tam jak v jiné zemi, a ne v Itálii,“ souhlasila Oli Ševčíková.„Bez rukaviček? Teď asi trošku pálí dlaně,“ znepokojila se Zuzana Nováková.„Jste úžasný otec, když sobě i synovi můžete plnit sny a učit ho překonávat překážky. Strach v očích je mu vidět, ale nakonec je na sebe určitě hrdý, a o to víc jste hrdý Vy na něj,“ pochválila celebritu Blanka A-á.„A máte památku za odvahu a fyzickou zdatnost,“ konstatovala Mařrcela Brendová.„Leoši to jsi ty nebo tě někdo napodobuje?“ Lapislav Pajerský.Nejednou uživatelé označily Leoše se synem za borce, a také makáče a frajery.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka.V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

https://cz.sputniknews.com/20210724/mares-se-pochlubil-prosbou-od-michaela-jacksona-novotny-vsak-pro-reporyje-zajistil-hvezdu-driv-15250263.html

itálie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

itálie, dovolená, leoš mareš