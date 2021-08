https://cz.sputniknews.com/20210801/lihovar-skotske-whisky-pohani-sva-auta-odpadem-z-vyroby-whisky-15347097.html

Lihovar skotské whisky pohání svá auta odpadem z výroby whisky

Jistý skotský lihovar vsadil na ekologii. Lihovar s názvem Glenfiddich vyprodukuje ročně přes 14 milionů lahví a v rámci iniciativy udržitelného rozvoje... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle webu budou tyto vozy jezdit na nízkoemisní bioplyn, který se bude vyrábět z odpadních látek, které vzniknou při výrobě whisky.Lihovar uvedl, že nainstaloval čerpací stanice, které využívají technologii vyvinutou mateřskou společností lihovaru William Grant & Sons. Tato technologie totiž umožňuje přeměnu odpadů a zbytků z výroby na plyn, který má velmi malou uhlíkovou stopu a do ovzduší vypouští o 95 procent méně emisí oxidu uhličitého a také o 99 procent méně jiných škodlivých látek v porovnání s naftou nebo benzinem.Jak konstatoval ředitel podniku Stuart Watts, ve výrobně přemýšleli o udržitelnosti již nějakou dobu. Například doposud prodávala firma již použitá zrna, která zbyla po sladovnickém procesu, a nabízela je k odkupu jako krmivo pro dobytek.V tomto případě se ale firma rozhodla jít ještě dál, přičemž tekutý odpad z výroby bude používat jako palivo.Vyřazení vozů na benzinový a naftový pohonNejvětší americká automobilka General Motors má v úmyslu do roku 2035 zcela vyřadit benzinové nebo naftové vozy, aby se mohla plně soustředit na elektrická vozidla. Podle zprávy CNBC bude do roku 2040 uhlíkově neutrální.Podle ředitele udržitelného rozvoje Dana Parkera chce společnost v blízké budoucnosti dosáhnout ziskovosti v novém směru. Vedení je přesvědčeno, že bude schopno problém vyřešit i přes technologické problémy.Výkonná ředitelka společnosti Mary Barra uvedla, že 75 procent emisí oxidu uhličitého ve společnosti pochází ze spalovacích motorů. Proto je důležité urychlit přechod na elektrická vozidla.Na konci loňského roku vyšlo najevo, že General Motors vydá do roku 2025 30 nových modelů elektrických vozidel. Očekává se, že na produkci vynaloží 27 ​​miliard dolarů.Americká společnost jako první z největších výrobců automobilů na světě oznámila přesné termíny úplného přechodu na elektromotory. Konkurenti automobilky zohledňují ve svých plánech hybridní motory, které mají spalovací motor i akumulátor. Například společnost Nissan pouze uvedla, že do roku 2030 budou všechna její auta ve Spojených státech, Japonsku a Číně buď úplně, nebo částečně na elektrický pohon. Volvo se chce zcela vzdát spalovacích motorů do roku 2030, ale jedná se o relativně malou společnost, její prodeje se od General Motors liší řádově.

2021

