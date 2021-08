https://cz.sputniknews.com/20210801/omega-3-potraviny-mohou-pridat-pet-let-do-vaseho-zivota-co-dat-do-lednice-abyste-zili-dele-15336690.html

Omega-3 potraviny mohou přidat pět let do vašeho života. Co dát do lednice, abyste žili déle?

Omega-3 potraviny mohou přidat pět let do vašeho života. Co dát do lednice, abyste žili déle?

Výzkum dlouhověkosti ukazuje, že konkrétní dietní rozhodnutí, která můžete učinit, prodlouží váš život. Nový výzkum naznačuje, že mírné zvýšení hladin omega-3... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-01T07:59+0200

2021-08-01T07:59+0200

2021-08-01T07:59+0200

zdraví

zdraví

potraviny

dieta

tipy

Omega-3 mastné kyseliny podle expertů hrají vážnou roli při posilování zdraví srdce, snižování zánětu a pomáhá kontrolovat přibývání na váze. Tyto druhy efektů vám nejen dávají lepší kvalitu života – ale mohou vám také dát delší život.Studie v časopise The American Journal of Clinical Nutrition naznačuje, že lidé, kteří mají v krvi více těchto mastných kyselin, mají tendenci žít až o pět let déle než ti, kteří je nemají. K tomuto závěru vědci došli po prostudování informací o 2 240 lidech starších 65 let, kteří byli součástí dlouhodobé studie o zdravotních výsledcích. Zjistili, že i malý rozdíl, 1 %, mezi těmito skupinami něco změnil.„To posiluje myšlenku, že malé změny ve stravě mohou mít mnohem silnější účinek, než si myslíme," říká autor studie Aleix Sala-Vila, doktor z Výzkumného ústavu mastných kyselin a institutu Hospital del Mar Medical Research Institute ve Španělsku.Stejně jako je prokázáno, že užívání tabáku zkracuje život, podle jeho slov, hladina omega-3 by mohla být považována za ukazatel prodloužení životu. Ačkoli studie zahrnovala pouze osoby starší 65 let, neznamená to, že musíte počkat až do odchodu do důchodu, abyste získali výhody této konkrétní mastné kyseliny, dodává. Předchozí výzkum naznačující, že má ochranný účinek na vaše zdraví, což znamená, že nikdy není příliš brzy, aby zlepšili svou dietu.Největší výhodou je snížení zánětu, říká Kim Rose-Francis, dietoložka specializující se na cukrovku. Jíst omega-3 potraviny, jako je losos, lněná semínka, platýs, tuňák, makrela a chia semena, může pomoci kontrolovat zánět v těle, navrhuje.Jíst potraviny s vysokým obsahem omega-3 může pomoci „uhasit ten oheň“, dodává. Jaký je další skvělý zdroj mastných kyselin? Vysoce kvalitní tmavá čokoláda. Je to neuvěřitelně, že malá pochoutka může potenciálně podpořit dlouhověkost.

