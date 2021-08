https://cz.sputniknews.com/20210801/proc-sportovci-neustale-kousaji-medaile-vsechno-je-jednodussi-nez-se-zda-15343918.html

Proč sportovci neustále kousají medaile? Všechno je jednodušší, než se zdá

Sputnik odpovídá na hlavní otázky týkající se jednoho z nejběžnějších rituálů sportovců pózujících na pódiu 01.08.2021, Sputnik Česká republika

Dá se zuby ověřit kvalitu medaile?Pamatujeme si filmy, kde pirát nebo obchodník kouše minci. Faktem je, že ryzí zlato je měkký kov, který se tlakem zubů poškozuje. Je to jednoduché: pokud po takových manipulacích nezůstaly žádné stopy, bylo jasné, že se postava setkala s falešným kovem.Jenže teď ověřovat medaili tímto způsobem je hloupé. Již dlouho je známo, že současné zlaté olympijské medaile nejsou vyrobeny z čistého zlata: na toto ocenění je použito pouze šest gramů.Jinak to bylo na začátku 20 století. Jak vysvětlil sběratel olympijských medailí Jim Greensfelder, množství zlata použitého k udělování cen se po každé ze dvou světových válek zmenšovalo. Proto byly zlaté medaile vyrobeny z čistého zlata pouze na hrách 1904, 1908 a 1912. Pravda, tehdy byly mnohem menší než ty současné.Kdo kousl první?Průkopníky byli členové britského týmu v překážkovém běhu. V roce 1991 triumfálně dokončili mistrovství Evropy v německém Stuttgartu, poté je fotografové požádali, aby s cenami udělali „něco neobvyklého“.Sportovci se s úkolem vyrovnali na jedničku s plusem.Jaký je nyní význam rituálu?Jen stereotyp, který fotografové používají při snímání šampionů. Nechybí ani odkaz na tradici, která vznikla před 30 lety, a alegorie, že sportovec zuby nehty vyrval medaili od svých soupeřů.„Stalo se to posedlostí fotografů. Myslím, že se na to dívají jako na ikonickou fotografii... Jako na něco, co lze prodat,“ uvádí pro CNN prezident Mezinárodní společnosti olympijských historiků David Wallechinsky.Kousají jen medaile?Ne, existují milovníci „hlodání“ pohárů. Trik španělského tenisty Rafaela Nadala je tedy kousnutí do trofeje před kamerami. Všechno to začalo jako vtip, ale skončilo to tím, že se rituál stal charakteristickým znakem Rafy a jeho triumfů.Docházelo někdy ke zlomení zubů?No samozřejmě! Vyznamenal se německý sáňkař David Müller, který získal stříbro na olympijských hrách 2010. Zástupce Německa měl z úspěchu ve Vancouveru takovou radost, že zkoušel svoji medaili „na zub“ znovu a znovu. Jak sám Müller přiznal, po předání cen si vzal cenu do úst asi 20krát. Není překvapením, že čtyřnásobný mistr světa skončil se zlomením zubu, ze kterého se odlomil kus.„Zub nebolel, ale cítil jsem to. Pak jsem se musel usmívat se zavřenými ústy, abych na fotografiích neskončil s vyraženým zubem,“ uvedl Němec na tiskové konferenci.

