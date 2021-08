https://cz.sputniknews.com/20210801/prstencovy-krasavec-saturn-se-nam-hodla-predvest-muzete-ho-videt-volnym-okem-nepropasnete-to-15346409.html

Prstencový krasavec Saturn se nám hodlá předvést! Můžete ho vidět volným okem, nepropásněte to

Pondělí bude nejlepším okamžikem pro pozorování tohoto jevu, nakolik právě v pondělí dosáhne Saturn nejbližšího bodu vzdálenosti od naší planety. Naše planeta se v pondělí ocitne přesně mezi Saturnem a Sluncem. Jde o každoroční jev, který bývá označován jako opozice.V pondělí můžete Saturn v celé jeho kráse pozorovat volným okem, bude nejjasnějším vesmírným tělesem na nočním nebi.Když však v pondělí kvůli jakýmkoliv příčinám nebudete moci pozorovat noční oblohu, nezoufejte. Astronomové totiž slibují, že Saturn bude viditelný během celého týdne a dokonce měsíců.U mnohých z vás pravděpodobně vzniká otázka, jak vlastně Saturn na noční obloze najít. Astronomové slibují, že by to neměl být velký problém. Saturn se totiž bude nacházet v poměrně prázdné části nočního nebe. Půjde o poměrně jasně zářící objekt, jasně žlutou hvězdu. Podle astronomů je ale rozdíl mezi hvězdami a Saturnem v tom, že planeta bude vyzařovat jasné světlo, ne blikající, jako tomu je u hvězd. Na obloze bude také Saturn jasnější v porovnání s ostatními hvězdami.Tento úkaz je skutečným svátkem pro každého astronoma, protože Saturn je nejvzdálenější planetou, která je pozorovatelná volným okem. Když jste vyzbrojeni alespoň nejjednodušším teleskopem, máte jedinečnou možnost uvidět také ledové prstence planety.Astronom Robert Massey uvedl, že pomoci při hledání Saturnu na noční obloze může také letní trojúhelník. Saturn by měl být nalevo od hvězd Deneb, Vega a Altair. Později se k němu připojí ještě Jupiter, když bude v opozici 19. srpna. Jupiter bude ještě jasnější a Saturn bude od něho více nalevo.Pro zajímavost, i když se díky tomuto jevu bude zdát, že je Saturn nedaleko, ve skutečnosti je devětkrát vzdálenější od Slunce než naše Země. Ve své nejbližší pozici k Zemi je jeho vzdálenost od nás 1,2 miliard kilometrů.

