https://cz.sputniknews.com/20210801/senator-doubrava-jaci-ti-nasi-nemci-byli-nam-ukazali-pred-valkou-15339738.html

Senátor Doubrava: Jací ti naši Němci byli, nám ukázali před válkou

Senátor Doubrava: Jací ti naši Němci byli, nám ukázali před válkou

Bývalý ministr kultury Daniel Herma se snaží vyvolat dojem, že Češi před válkou ubližovali Němcům, řekl v rozhovoru senátor Jaroslav Doubrava. Češi se s Němci... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-01T18:16+0200

2021-08-01T18:16+0200

2021-08-01T18:16+0200

česko

druhá světová válka

sudetští němci

jaroslav doubrava

daniel herman

jiří valenta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/13084420_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_042cccad7a4e59b248b4212701566f7a.jpg

„Herman je reprezentant předstírání, že bylo sudetským Němcům ubližováno. My se s nimi nemusíme usmiřovat. Pozvali si k nám Hitlera, tak jsme je v letech 1945–1947 poslali za hitlerovským odkazem do Němec. Tím to bylo vyřešeno. A dnešní vztahy? Kšeftujeme s kdekým, tak i s Německem, o nic jiného se nejedná. Ústecké muzeum zabralo jednu celou ulici k výstavě pomníků ze hřbitovů „Našich Němců“. Jací ti naši Němci byli, nám ukázali před válkou. S tím by se měl Herman seznámit,” prohlásil senátor v rozhovoru pro Parlamentní listy.Podle jeho názoru, pokud by bývalý ministr kultury Daniel Herman byl čestný člověk, tak by vyznamenání z rukou představitelů sudetských Němců nepřijal.„(…) jak víme, neobjímal se s nimi na jejich srazu jen on, ale i další představitel KDU ČSL, Bělobrádek (…). Asi mají svůj vzor ve fláternících, kteří jaksi pozapomněli na Boží přikázání a žehnali německým zbraním na jejich cestu na vyvražďování lidí v celém světě. Kdyby Herman měl v sobě kousek cti, nic tak darebného by neudělal a metál nepřijal,” myslí si politik.Jaroslav Doubrava upozornila na činy, jichž se Němci dopouštěli na českém obyvatelstvu po příchodu Adolfa Hitlera k moci. „Ti hodní Němci hnali naše lidi tak, že mnohdy utekli s tím, co měli na sobě, a byli rádi, že nedopadli jako ti, kteří utéct nestačili a byli zavražděni. Po válce byli ti, kteří se na těch zvěrstvech podíleli, odsunuti. A víte dobře, že to nebylo rozhodnutí prezidenta Beneše, ale že to byl nápad Churchilla, schválený představiteli vítězných mocností. Není tak co napravovat,“ prohlásil v rozhovoru pro portál.Doubrava také odsoudil slova Hermana o tom, že Češi údajně provedli „mstu vítězů“. Bývalého ministra kultury senátor označil za muže „nakaženého hloupostí, nechci říci debilitou“, který „stupidně zamlžuje historická fakta“. Daniela Hermana v této souvislosti proklel.„Fotografie rozjásaných davů místních Němců po obsazení Sudet německou armádou na podzim 1938 jsou dostatečně známé. Nezná-li je, měl by se s nimi velmi rychle seznámit, aby nadále nekecal takové kraviny. Fotograficky dokumentovaný jásot byl jedním z pocitových argumentů pro odsun Němců z Československa. Proto postupimské vyhlášení odsunu Němců přijali lidé Československa s uspokojením,” uvedl Jaroslav Doubrava.„Herman je jedním z těch, před kterými prezident Beneš varoval ve svých poválečných projevech. Přesně odhadl, že přijdou zrádci, kteří budou zpochybňovat,“ dodal senátor na téma bývalého ministra kultury.Vyznamenání HermanaBývalý ministr kultury České republiky Daniel Herman před dvěma týdny v Mnichově na sudetoněmeckém sjezdu převzal Evropskou cenu Karla IV. Ta je nejvyšším vyznamenáním sudetských Němců.V této souvislosti ho například poslanec za KSČM Jiří Valenta označil za „pomyslného ambasadora nenávistného poválečného revanše a neonacistického zla“ a „nepřehlédnutelného nepřítele českého národa“.„Velice nerad používám silná slova, ale v jeho případě je termín „lump“ to nejslušnější slovo, jaké mohu směrem k jeho osobě, jako bývalému ministru kultury, použít. Ostatně, takových nebylo za války v církvi málo. Někteří žehnali pro úspěch nacistických zbraní, jiní například adorovali koncentráky,“ prohlásil Valenta v rozhovoru pro Sputnik v reakci na vyznamenání Hermana.Europoslanec Jan Zahradil zase zmínil velké škody pro PR politické strany KDU-ČSL, které převzetím vyznamenání vznikly.

https://cz.sputniknews.com/20210731/sefova-trikolory--promluvila-o-vztazich-s-politickymi-oponenty-jak-vidi-foldynu-vas-prekvapi-15334462.html

https://cz.sputniknews.com/20210801/pocet-nelegalnich-migrantu-v-cesku-letos-prudce-vzrostl-15338110.html

https://cz.sputniknews.com/20210801/hruznejsi-nez-protiletadlova-dela-pred-cim-byla-esa-luftwaffe-bezmocna-15339048.html

STEV.SEAGAL KDU-ČSL ze svými fašistickými a protičeskými politiky Hermanem a Bělobrádkem jsou pohrobky a obdivovateli Hitlera a jeho sudetských němcu co plánovali vyvraždit český národ, jsou to fašisté, nacisté, vrazi a zloději které jsem už dávno proklel jako zrádce Lidu a největší zločince, kteří patří po právu před Noronberg 2 !!! Senátor Doubrava má ve všem pravdu !!! 7

Červenáček Kdopak to tu opět psychopatí s vykřičníky ? ... 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 4

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

druhá světová válka, sudetští němci, jaroslav doubrava, daniel herman, jiří valenta