https://cz.sputniknews.com/20210801/sichtarova-zapadni-pojeti-osobni-svobody-uz-prakticky-neexistuje-15347639.html

Šichtařová: Západní pojetí osobní svobody už prakticky neexistuje

Šichtařová: Západní pojetí osobní svobody už prakticky neexistuje

Ekonomka Markéta Šichtařová v rozhovoru pro Parlamentní listy okomentovala trend nabírající na síle, podle kterého jednotlivé korporace nebo státy začínají od... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-01T22:19+0200

2021-08-01T22:19+0200

2021-08-01T22:19+0200

česko

očkování

markéta šichtařová

koronavirus

google

lgbt

svoboda

stát

ideologie

logika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1166/46/11664609_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_63e08b1783ee5ec250822fe989fa537f.jpg

Společnosti Google, Facebook a Netflix tento týden oznámily, že všichni jejich zaměstnanci v USA mají být po návratu z home officu zpět do kanceláří očkovaní proti koronaviru. Zatímco mnozí to vyhodnotili jako nepřiměřený zásah do svobod pracovníků, Šichtařová se domnívá, že pokud se tenhle požadavek nevztahuje na státní zaměstnance, o diskriminaci se mluvit nedá.Osobně se ale domnívá, že tento případ je do nebe volající idiocie ve vedení společnosti.„Úplně jiná věc samozřejmě je, že takové třídění lidí je do nebe volající idiocie a výraz psychické slabosti sněhových vloček ve vedeních mnohých firem. Ale i na idiocii máte koneckonců právo,“ poznamenala ekonomka.Ani svoboda ani logikaTo, že se povinné očkování v té či oné podobě nyní zavádí i ve státech, jako je Francie, Německo nebo Řecko, vypovídá podle Šichtařové o tom, že západní pojetí osobní svobody ztratilo svůj původní význam.Proočkovat co nejvyšší procento populace dává podle ní smysl jen v případě, že by virus byl eradikovatelný, díky čemuž by pak byly chráněny rizikové skupiny. Když ale víme, že k vymýcení koronaviru dojít nikdy nemůže, pak takový imunitní štít pro rizikové skupiny také nikdy podle Šichtařové nevytvoříme a nikdy nezabráníme riziku infekce zcela.„To pak ale mění pojetí vakcíny. Zatímco v případě eradikovatelnosti viru co nejširší vakcinace slouží jako ,dobro‘ pro celou populaci, v případě neeradikovatelnosti, nevymýtitelnosti, je vakcína ,dobrem‘ jen pro toho, kdo je přímo ohrožen, protože na plošný imunitní štít se spolehnout nemůžeme,“ vysvětlila Šichtařová.„Vakcinace tedy, proběhne-li rychle, celkem jistě sníží počet úmrtí a těžkých případů, nemusí však vést k zásadnímu snížení počtu infikovaných, tedy ani k ukončení ekonomických uzavírek!“ dodala.O České poštěPoté, co Česká pošta na svých stránkách oznámila, že se stane strategickým partnerem festivalu na podporu LGBT komunity Prague Pride, dostala společnost určitý počet kritiky, že by místo prezentace ideologie měla raději doručovat řádně a včas zásilky, k čemuž byla státem zřízena. Šichtařová ve svém kritickém hodnocení iniciativy České pošty šla ještě dál.„Státní podnik nemá právo podporovat jakoukoliv ideologii ani jakýkoliv soukromý byznys, protože tím vyhazuje peníze daňových poplatníků za nikým nevolenou ideologii, která nikdy nebyla prověřena v řádných parlamentních volbách. Myslím, že by se na to měl podívat Nejvyšší kontrolní úřad, protože pošta se vůči penězům daňových poplatníků nechová jako řádný hospodář,“ domnívá se česká ekonomka Markéta Šichtařová.

https://cz.sputniknews.com/20210801/vlada-vyzvala-aby-ockovaci-volno-dostali-i-dalsi-zamestnanci-zatim-se-tyka-jen-uredniku-15340819.html

❌➗➖➕ Dějiny jsou už od antiky až do dnes plné kapitalistického hnusu a lidského utrpení. Je na čase s tím svinstvem navždy skoncovat 🍒🇨🇳👍👍👍👍👍 52

vladimir007 Ale má ta baba tentokrát pravdu ! NKÚ na Poštu ! Dovolují si nějak moc - nevydělají sami na sebe, a ještě ze státní kasy vyhazují prachy na nesmysly, se kterými může souhlasit tak těch 4%. 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

očkování, markéta šichtařová , koronavirus, google, lgbt, svoboda, stát, ideologie, logika