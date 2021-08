https://cz.sputniknews.com/20210801/to-jsou-teda-sumy-resort-igora-matovice-oznamil-castky-vyher-v-ockovaci-loterii-15343450.html

To jsou teda sumy! Resort Igora Matoviče oznámil částky výher v očkovací loterii

To jsou teda sumy! Resort Igora Matoviče oznámil částky výher v očkovací loterii

Slovenské ministerstvo financí v čele s Igorem Matovičem dnes zveřejnilo, jak bude vypadat očkovací loterie na Slovensku. První losování však startuje až 15... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-01T16:02+0200

2021-08-01T16:02+0200

2021-08-01T16:02+0200

slovensko

loterie

očkování

výhra

igor matovič

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/13245950_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0989b877a73595b1c1ef709a9e263f87.jpg

Výhry v slovenské loterii jsou rozděleny do čtyř kategorií – prémiová výhra, automatická výhra, standardní výhra a základní výhra. V každé kategorii je určen maximální počet výherců a také výše výhry. Nejmenší částka je tisíc eur, střední 10 tisíc eur a nejvyšší představuje 100 tisíc eur.Webová stránka, prostřednictvím které je možné se přihlásit do očkovací loterie, prozatím nefunguje. Ministerstvo financí však uvádí, že stránka bude aktivní od nedělního večera, konkrétně od 20 hodin.Každý účastník se do loterie registruje pouze jednou, a to bez ohledu na to, zda byl očkován jednosložkovou, nebo dvousložkovou vakcínou. Zmiňme, že registrovat se můžou i lidé, kteří dostali zatím jen první dávku. Po registraci každý dostane jeden nebo dva speciální identifikátory.Do losování však bude každý zařazen dvakrát. Ti, kteří zatím dostali jenom první dávku, budou zpočátku zařazeni do losování jenom jednou, když však obdrží i druhou dávku, budou zařazeni podruhé.Základní a standardní výhry budou losovány v pondělí a celý proces bude vysílat slovenská televize RTVS. Losování bude v tomto případě elektronické.Automatické a prémiové výhry se budou losovat na RTVS v neděli. V obou případech bude vylosován identifikátor, a následně bude výherce kontaktován telefonicky.Když ale soutěžící nebo několik výherců za sebou nezíská prémiovou výhru, automaticky tak dojde k navýšení potenciální výhry dalšího vysolovaného šťastlivce.Očkovací loterieVšichni, kteří se dali, nebo se plánují dát naočkovat, můžou získat finanční odměnu neboli očkovací prémii. Způsob, jak se o finanční výhru ucházet, je jednoduchý. Naočkovaná osoba se od 1. srpna 2021 musí zaregistrovat na webové stránce www.bytzdravyjevyhra.sk, člověk tak bude automaticky zařazen do losování o finanční částku.

https://cz.sputniknews.com/20210731/na-slovenskych-hranicich-se-opet-meni-rezim-vyjimka-pro-ockovane-prvni-davkou-konci-15331941.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

loterie, očkování, výhra, igor matovič