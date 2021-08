https://cz.sputniknews.com/20210801/toto-bude-tresnickou-na-dortu-caputova-sokuje-lidi-chce-ukazat-papezi-jedno-z-nejvetsich-ghett-15346185.html

„Toto bude třešničkou na dortu.“ Čaputová šokuje lidi: chce ukázat papeži jedno z největších ghett

Předseda SNS Andrej Danko je znepokojen tím, že slovenská prezidentka chce zahrnout do programu návštěvy papeže Luník IX. Jedná se o městskou část Košic, která... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-01T19:14+0200

2021-08-01T19:14+0200

2021-08-01T19:14+0200

Danko uvedl, že Čaputová navrhla Svatému otci 14. 9. 2021 v 16:00 setkání s romskou komunitou na Luníku IX. Ráno přijede do Košic, přesune se do Prešova a nepochopitelně nejdou do Levoče.Následně politik přichází se spoustou otázek.„Chápe někdo, proč jdeme ukazovat Luník IX? To bude jaká hanba v zahraničních médiích? Jaký má vlastně cíl prezidentka Čaputová, pokud takové něco navrhuje? Nemůže být setkání i s romskou komunitou v Levoči? Není to důstojnější místo než Luník?“ dotazuje se.Připomněl, že byl dvakrát v Římě u Svatého otce a v jeho delegaci na návštěvě byl i arcibiskup Zvolenský.„Nebral jsem tam lidi jako Čekan kvůli komerci, jak to udělala prezidentka. Na Bratislavském hradě jsou dokonce Svatým otcem požehnané předměty v kapli Panny Marie, kterou tam SNS po 250 letech obnovila,“ podotkl.Poté dodal, že se pokusí apelovat na arcibiskupa Zvolenského, aby šli do Levoče místo Luníku.„Co si myslíte o jednání prezidentky? Není to jen PR, které jí zase poradili?“ ptá se na závěr Danko.Odpovědí a poznámek přišlo hodně, a mnohé z nich by prezidentku sotva potěšily.„Jasně, že je to PR. Chtěli donutit Romy k očkování. A na závěr vyzve papež k pomoci a toleranci těch nejslabších! Levoča nebude mít takový efekt. Zuze nikdy nešlo o dobré jméno Slovenska,“ zdůraznila Zuzana Levitas.„Někdo má velký zálusk ukrást naše krásné Slovensko a koupit ho přes různé organizace pod rouškou pomoci a proto třeba ukázat jeho chudobu... Ráj uprostřed Evropy ... kdo si to může dovolit? .. ten komu už patří většina ... a tato paní mu v tom velmi ráda pomůže, tak jak on jí, aby se stala prezidentkou..!“ vyslovila se Reina Twine Adamkovič.„Taková negativní prezentace našeho národa ve světě ještě neměla obdoby. Poslušně stojící davy na testování, poslušně uzavřený národ v domácím vězení, poslušně očkovaný národ a poslušně respektující nesmyslné opatření a vyhlášky... Co dodat, cílem je negativní a ponižující prezentace našeho národa od samého počátku tohoto covidového šílenství...“ napsala Martina Bagínová.

