Vláda vyzvala, aby očkovací volno dostali i další zaměstnanci. Zatím se týká jen úředníků

Dva dny očkovacího volna dostanou zaměstnanci organizací, které má vláda ve své kompetenci. Vyzvala však kraje a další zřizovatele, aby tak učinily stejně i v... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Andrej Babiš před pár dny informoval, že chce vládě navrhnout, aby všem zaměstnancům státní služby, kteří se nechali očkovat, byly zajištěny dva dny placeného volna. Tato výhoda by měla platit pro ty, co se nechali naočkovat od 1. ledna 2021.Svůj návrh na poskytnutí dvou dnů placeného pracovního volna všem naočkovaným předseda české vlády Andrej Babiš vysvětlil hned dvěma důvody. Tím prvním je potřeba zvýšit zájem o vakcinaci mezi občany, a tím druhým pak to, že někteří z těch, kdo se nechal naočkovat, mají silnější reakci na očkovací látku.Vláda následně rozhodla o dvou dnech očkovacího volna pro zaměstnance těch organizací, které má ve své kompetenci. Premiér Andrej Babiš uvedl pro ČTK, že vláda vyzvala kraje a další zřizovatele, aby učinily totéž v případě svých institucí.Reagoval totiž na informace médií o tom, že na placené volno budou mít nárok například jen úředníci, ale nebudou ho moci využít například učitelé.Zmínil, že kraje jsou zřizovateli části škol, pod kraji pak fungují i některé nemocnice. Uvedl, že vyzval předsedu Asociace krajů Martina Kubu, aby volno dostali i učitelé nebo zdravotníci v nemocnicích, které jim patří.Server iRozhlas.cz citoval slova vedoucí oddělení koordinace státní služby na ministerstvu vnitra Zuzany Brücknerové, která uvedla, že vládní usnesení se týká jen úředníků s tím, že podle ní jde o skupinu zaměstnanců ve služebním poměru. Podle jejích slov nemá vláda možnost vztáhnout volno například na vojáky, policisty či učitele.Úplné rozvolnění v ČeskuMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch na webu iDnes.cz promluvil o úplném rozvolnění v Česku. Podle jeho slov by se Česko mohlo od září vydat cestou Velké Británie, která se nedávno rozhodla uvolnit všechna opatření. Vojtěch tuto cestu nevyloučil, ale sdělil dvě nutné podmínky.Británie zažívá rozvolnění. Roušky se nosí pouze dobrovolně, hromadné akce jsou neomezené kapacity, hospody a diskotéky mohou mít otevřené do ranních hodin. Počet nakažených v Británii i po tomto velkém rozvolnění v posledních týdnech klesá.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že tato cesta je možná i pro Českou republiku se dvěma nutnými podmínkami.„Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet po létě. Víme, že virus se chová jinak v létě a jinak na podzim. Ale pokud se situace v Británii bude vyvíjet nadále takto příznivě, a když uvidíme, že tu situaci vysokou proočkovaností zvládla, mohl by to být příklad i pro nás,“ sdělil Vojtěch.Pakliže v Británii nedojde k opět masivnímu šíření covidu-19 a v Česku se podaří občany dostatečně proočkovat, opatřením by mohl být konec i tady v Česku.

https://cz.sputniknews.com/20210731/uplne-rozvolneni-v-cesku-vojtech-uvedl-dve-podminky-15330212.html

