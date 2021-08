https://cz.sputniknews.com/20210801/vy-mate-vrasky-vy-jste-clovek-to-se-tady-na-instagramu-nesmi-belohorcova-sokovala-uzivatele-15329152.html

„Vy máte vrásky? Vy jste člověk? To se tady na Instagramu nesmí.“ Belohorcová šokovala uživatele

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová na svém Instagramu uveřejnila novou fotku v plavkách, a tentokrát bez jakýchkoliv vylepšení a filtrů. Její počin... 01.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-01T09:15+0200

2021-08-01T09:15+0200

2021-08-01T09:15+0200

celebrity

instagram

plavky

zuzana belohorcová

Zuzana Belohorcová sdílela se sledujícími svého Instagramu barevnou fotografii jak se sluní na pláži.Její pestrá fotografie v plavkách bez filtrů však spoustu sledujících vůbec nepotěšila. Ti teda Zuzanu vůbec nešetřili.„To je hrozný ten dekolt, spálený a vráštitý,“ napsala jedna ze sledujících.Její dekolt nešetřili ani další uživatelé:„Ten dekolt vypadá jako by vám bylo 70 let,“ míní další uživatel.Zaznělo také několik dobře míněných rad:Někdy byla kritika opravdu tvrdá: „Otras,“ napsala jedna ze sledujících.„Nožky též nevypadají hezky,“ míní další.Některý uživatelé naopak, pozitivně hodnotí přírodní krásu bez filtrů.„No mě se naopak libí ta odvaha ukázat realitu… žádný filtry, žádný přikrášlování… takže já smekám,“ zazněla na podporu Belohorcové.„Slunce dá pokožce zabrat a přidá na věku, ale jste to vy a je fajn, že jste sama sebou,“ napsal představitel silnějšího pohlaví.„Pane bože, vy máte vrásky a spálený dekolt. No pane bože, není to tím, že jste člověk? To se tu na Instagramu nesmí, Zuzi,“ zní z další strany.Zuzana si však vysloužila i spoustu lichotivých komentářů.„Opravdu paní Zuzanko, jste krásná žena,“ lichotí Belohorcové sledující z Česka.Byla však i spousta dalších poklon: „sexbomb“, „krása“, „nádherná“.Někteří mají za to, že když někdo jde s kůží na trh, musí počítat také s kritikou.„Nejhezčí jsou ty brýle. Jinak pokud někdo takové foto dá veřejně, musí počítat s kritikou,“ stojí v jednom z komentářů.Zuzana BelohorcováZuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala také reality show Big Brother.Od roku 2012 bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi na Floridě. Poté se však přestěhovali do Španělska, konkrétně do Marbelly.

https://cz.sputniknews.com/20210724/vy-jste-zlati-krasne-gesto-belohorcove-nadchlo-lidi-15246674.html

Réunion A ten hlavový odpad po transplantaci si dej vypreparovat nebo k obědu. S hořčicí. 1

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin si z vrásek vrásky nedělám. Až se objeví, kůži vypnu ztloustnutím. Také mám v plánu dát si transplantovat hlavu, abych měl alespoň část těla člověčí. A s tím bych si dal udělat i transplantaci kůže od vrcholku dutohlavy až po ramena. 0

2

2021

instagram, plavky, zuzana belohorcová