Atletka Cimanouská se rozhodla zůstat na polské ambasádě v Tokiu

Atletka Cimanouská se rozhodla zůstat na polské ambasádě v Tokiu

Nedávno jsme informovali o tom, že se běloruská sportovkyně Kryscina Cimanouská dříve rozhodla požádat o azyl v Evropě.

Různé zdroje tak v této chvíli přichází s různými informacemi. Podle mnohých médií by měla dotyčná žádat o azyl v Polsku.Následně však server by.tribuna.com upřesnil, že běloruská sportovkyně nežádala o azyl, nýbrž ovízum. Poté, co dotyčná dorazído Polska, by jí mělopomáhat polské ministerstvo sportu i atletická federace.Pokud jde o její rodinu, respektive manžela, tomu se mělo podle běloruského opozičního novináře Tadeusze Giczana podařit opustit Bělorusko. V současné chvíli by měl pobývat v bezpečí na Ukrajině. Pár zdrojů navíc dodalo, že s manželem Cimanouské odjelo i dítě, nicméně pár žádné děti nemá. Za zmínku stojí, že na vzniklousituaci zareagoval již ministr zahraničí ČR Jakub Kulhánek. Na Twitteru zveřejnil příspěvek o tom, že věc považuje za skandální.Kulhánek dnes na svém Twitteru potvrdil, že Cimanouská nabídku azylu v Česku dostala.Azyl v Rakousku?Uveďme také, že již o víkendu se objevily zprávy o tom, že v případě této atletky jenejpravděpodobnější variantou azyl v Rakousku.Rakouské ministerstvo zahraničí ale dodalo, že Cimanouská zatím nekontaktovala velvyslanectví v Tokiu. Žádost o azyl je totiž třeba podat osobně.Pokud jde však o poskytnutí pomoci této sportovkyni, mnozí Rakušané jsou pro. Například členka rakouské Národní rady a expertka Zelených pro zahraniční politiku Ewa Ernstová-Dziedzicová se nechala slyšet, že by „Rakousko mělo pomoci, a to rychle“.Důvodem by mohlo být i to, že Cimanouskou pojí vazby s rakouským reprezentačním trenérem Philippem Unfriedem. Ten jí v minulosti několikrát pomáhal s přípravami na závody. ÖOC ale uvedla, že momentálně s Cimanouskou v kontaktu není, a logicky tak není ani zapojen do diplomatických jednání.Skandál na olympiáděPokud jde o to, co celé situaci s azylem předcházelo, je následující. Cimanouská měla v pondělí na atletickém oválu závodit v běhu na 200 metrů, nicméně, běloruský tým ji ze závodu odhlásil. Toto rozhodnutí vysvětlil tím, že sprinterka nebude startovat kvůli emočnímu a psychickému rozpoložení. Dotyčná to ale odmítá.Spousta jejích kolegů se k ní následně začlo vyjadřovat kriticky. Podle výškaře Maksima Nedasekova je dotyčná „arogantní, výbušná a dělá potíže“. Dokonce ji označil „za jedinou negativní postavu týmu“. A podobně o ní smýšlí také bývalý běloruský kanoista a olympijský vítěz z Pekingu Aliaksandr Bagdanovič, který ve státní televizi All-National TV uvedl, že Cimanouská „chtěla jen udělat humbuk“.Běloruský olympijský výbor chtěl atletku poslat prvním letadlem zpět do Minsku. Nakonec se tak ale nestalo aCimanouská přiznala, že máobavy o své bezpečí. Bojí se, co by následovalo po jejím návratu do Běloruska, jelikož je jedním z kritiků prezidenta Alexandra Lukašenka.Nyní má být aleCimanouská v bezpečí v Tokiu. Noc přečkala v hotelu na letišti Haneda a dohlíží na ni japonská policie, uvedl Mezinárodní olympijský výbor.

