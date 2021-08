https://cz.sputniknews.com/20210802/babiccina-finta-jak-uvarit-brambory-ve-slupce-tak-ze-se-vam-budou-sbihat-sliny-15356815.html

Babiččina finta, jak uvařit brambory ve slupce tak, že se vám budou sbíhat sliny

Bez brambor si už svůj život nedokážeme představit. Dnes si povíme, jak můžeme uvařit skvělé brambory ve slupce, protože ani v tomto případě není všechno tak... 02.08.2021

Toto jídlo je vynikající jako příloha, ale může být také ideální součástí salátů. Jak ho tedy správně uvařit, aby mělo skvělou chuť?1. Je velmi důležité, aby bramborové hlízy byly vyzrálé. Jejich velikost by měla být střední. Je třeba mít na paměti, že mladé brambory mají velmi tenkou slupku, která se může velmi rychle sloupnout, a proto se brambory rozvaří mnohem rychleji. V případě takových hlíz je třeba méně času.2. Ještě před tím, než dáme brambory vařit, je nutné je dobře umýt pod tekoucí vodou. V případě, že jsou brambory velmi špinavé, necháme je ve vodě asi 15 minut odmočit a poté otřeme ostrou stranou houbičky. Veškerá špína zmizí.3. Hrnec musí být střední velikosti. Vložíme do něj čisté brambory a zalijeme je vodou. Hladina vody musí být dva prsty nad úrovní brambor.4. Aby hlízy nepraskaly, musíme vodu osolit. Potřebné množství soli velmi snadno vypočítáme tak, že použijeme 0,5 lžičky soli na 1 litr vody. Brambory se tak nerozvaří.5. Průměrná doba vaření brambor je 20 minut, ale je třeba upozornit, že vše je zde individuální. Například hodně záleží na odrůdě samotných brambor a důležitou roli hraje také jejich velikost.6. Jestli jsou brambory hotové, zjistíme tak, že do nich píchneme párátkem nebo vidličkou. Prvních pět minut vaření by měl být oheň silný a poté ho zmírníme.7. Jakmile jsou brambory zcela uvařené, slijeme vodu. Brambory zpravidla nejdříve ochladíme. Zde děláme to samé jako s vařenými vejci. Po slití horké vody je nutné slít i studenou vodu. Je to zcela jednoduché.Po uplynutí několika minut brambory oloupeme. Můžeme je jíst jen tak, jako přílohu nebo je přidat do salátů.Vaření v multifunkčním hrnciCo je hlavním pomocníkem v kuchyni moderní hospodyně? Přesně tak, multifunkční hrnec. Nabízíme několik vychytávek pro ty, kteří přesně nevědí, jak v něm vařit brambory.1. Nejprve musíme brambory dobře umýt a poté vložit do misky multifunkčního hrnce.2. Vody by mělo být tolik, aby zcela pokryla brambory. Doplníme požadované množství soli. Jak jsme již uvedli výše, její množství závisí na tom, kolik vody bude v hrnci.3. Návod k použití hrnce nám napoví, jak dlouho se brambory budou vařit. Můžeme je připravit v režimu „vaření v páře“. V takovém případě to bude trvat asi 25 minut. Pokud jsou však brambory velké, pak se tato doba může prodloužit až na 35 minut.Když jsou brambory hotové, vyndáme je, přendáme do jiné nádoby a také zalijeme studenou vodou. Nemůžeme to udělat přímo v misce multifunkčního hrnce, protože ho to může poškodit. Prudká změna teploty vody vede ke zhoršení kvality povrchu misky.

