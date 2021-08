https://cz.sputniknews.com/20210802/bellingcat-je-plny-byvalych-spionu-tvrdi-sef-ruske-rozvedky-15352340.html

Bellingcat je plný bývalých špiónů, tvrdí šéf ruské rozvědky

svět

rusko

sergej naryškin

bellingcat

Ačkoli se Bellingcat tváří jako nezávislý novinářský projekt, ve skutečnosti se na něm podílejí bývalí západní zpravodajci, uvedl šéf Služby vnější rozvědky (SVR) Sergej Naryškin.Podle něj je Bellingcat využíván k vyvíjení tlaku na různé státy nebo konkrétní fyzické či právnické osoby.O Bellingcat se v SVR zajímají, přiznal Naryškin. Podle něj ruská rozvědka vidí „nitky“, které vedou k těm, kdo Bellingcat ve skutečnosti řídí.Kromě toho obvinil ruské investigativní portály Projekt a Insider, že jsou součástí jedné sítě s Bellingcat. „Je tam složitá režie, která vyžaduje velké dovednosti a velkou snahu. Ale vazby mezi nimi existují. Cítíme to a vidíme,“ řekl Naryškin v rozhovoru.Připomeňme, že s portály Bellingcat a The Insider, které jsou v Rusku označeny za zahraniční agenty, spolupracoval i týdeník Respekt během novinářského vyšetřování kauzy Vrbětice. Spolu došly k názoru, že za dvěma výbuchy v roce 2014 stálo minimálně osm příslušníků jednotky 29155, která spadá pod velení ruského vojenského zpravodajství GRU. Rusko svou odpovědnost odmítá.Bellingcat mimo jiné vyšetřoval i sestřelení civilního letou nad Ukrajinou v roce 2014 během konfliktu na Donbasu, údajné chemické útoky v Sýrii, za kterými podle autorů stála vláda v Damašku, či údajné ruské vměšování do voleb v západních zemích. Zpravidla se držel oficiálních verzí vlád západních zemí.Normalizace vztahů s USANaryškin dále okomentoval současný vztah rusko-amerických vztahů. Podle něj je cesta k jejich normalizaci velmi dlouhá, ale summit v Ženevě, kde se setkali prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Joe Biden, je prvním skromným krokem k normalizaci. Podle něj summit není třeba přeceňovat, ale ani podceňovat.Podle něj „jedním z důvodů“ současné úrovně vztahů mezi oběma zeměmi je „vnitropolitický boj uvnitř Spojených států amerických“.

bancafe Vše co zatím prohlásil portál Bellingcat se časem ukázalo jako lež, propracovaný výmysl, vždy zaměřený jedním směrem poškodit určitý stát skupinu, která se nehodí do zájmu západního kapitálu. 5

Simo Häyhä Rusové mají média na nízké úrovni v porovnání s vyspělým světem. Není se co divit že ve světě se radši čte The Telegraph nebo BBC, než Sputnik nebo Russia 1 4

rusko

rusko, sergej naryškin, bellingcat