https://cz.sputniknews.com/20210802/byvaly-sef-cia-uvedl-mozne-nasledky-stazeni-vojsk-usa-z-afghanistanu-15352459.html

Bývalý šéf CIA uvedl možné následky stažení vojsk USA z Afghánistánu

Bývalý šéf CIA uvedl možné následky stažení vojsk USA z Afghánistánu

V důsledku stažení amerických vojsk z Afghánistánu může být rozpoutána krvavá občanská válka. USA by jí mohly zabránit, kdyby ponechaly v této zemi svůj... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-02T14:54+0200

2021-08-02T14:54+0200

2021-08-02T14:54+0200

svět

konflikt

usa

afghánistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/15298389_205:0:3528:1869_1920x0_80_0_0_2aea877b229f078cd9d917746982a606.jpg

„V nejhorším případě to bude krvavá a krutá občanská válka podobající se válce z devadesátých let, kdy zvítězil Tálibán*. Když se to stane, dojde pravděpodobně k návratu bašty Al-Káidy*, i když nemyslím, že dokáže ohrozit vlast a Evropu v nejbližší budoucnosti… Ale pro Al-Káidu by bylo snadnější, kdyby se Tálibán* zmocnil kontroly,“ prohlásil Petraeus v rozhovoru pro britský list The Times.Poznamenal, že se tím USA vzdávají hodnot, za které bojovaly.„Ostatní svět uvidí, že nepodporujeme demokracii a hodnoty, jež prosazujeme po celém světě, jsou to lidská práva, zvlášť práva žen, právo na vzdělání, svoboda projevu a tisku, to vše nemají samozřejmě v Afghánistánu dokonalé, ale je to mnohem lepší, než kdyby Tálibán* obnovil středověký islámský režim,“ řekl Petraeus.Pokud v Afghánistánu zvítězí Tálibán*, dodal, vydají se miliony běženců do Pákistánu a dalších zemí. Budou rovněž omezeny svobody místních obyvatel, zvlášť žen.„Kdybychom projevili odhodlání a vůli zůstat, měli bychom mnohem pevnější postoj na jednáních s Tálibánem. Ale když říkáme nepříteli, že odcházíme, proč se má něčeho vzdát?.. Není mi moc jasné, proč jsme nepomysleli na možnost ponechat 3,5 tisíce vojáků, abychom zabránili Tálibánu navrátit ultra konzervativní islámskou teokracii, což není v ničím zájmu,“ dodal Petraeus.S pomocí těchto vojáků by USA dokázaly zabránit občanské válce, ale v nynější situaci „bude válka pokračovat a všechno se pouze zhorší“, poznamenal generál.V Afghánistánu bojují vládní síly s bojovníky hnutí Tálibán*, které dobylo značná území na venkově a útočí také na velká města. Nestabilita v Afghánistánu sílí na pozadí slibů administrativy USA ukončit do 11. září stažení svých jednotek z afghánského území.*teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210802/talibove-se-pokusili-o-dobyti-veznice-v-laskargahu-15348942.html

usa

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konflikt, usa, afghánistán