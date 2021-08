https://cz.sputniknews.com/20210802/cas-zamitla-odvolani-cimanouske-proti-zruseni-jeji-ucasti-v-olympiade-15362192.html

CAS zamítla odvolání Cimanouské proti zrušení její účasti v olympiádě

CAS zamítla odvolání Cimanouské proti zrušení její účasti v olympiádě

Sportovní arbitrážní soud (CAS) zamítl odvolání atletky Krysciny Cimanouské proti zrušení její účasti v Olympijských hrách v Tokiu ze strany Národního... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-02T23:51+0200

2021-08-02T23:51+0200

2021-08-02T23:51+0200

svět

bělorusko

sport

azyl

sportovci

olympijské hry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/15362119_0:67:3015:1763_1920x0_80_0_0_a5053ff8db9d0ddcedbd716c070c6e75.jpg

„Žádost o pozastavení výkonu napadeného rozhodnutí CAS zamítl, protože sportovkyně nemohla dokázat, že má pravdu,“ uvedla tisková služba CAS ve svém prohlášení.Cimanouská měla na tokijské olympiádě soutěžit v běhu na vzdálenosti 100 a 200 metrů. Kvůli vyloučení dvou běloruských sportovkyň jí bylo navrženo, aby se zúčastnila i štafetového závodu na čtyřikrát 400 metrů. Dívka toto rozhodnutí později zkritizovala na sociálních sítích.Tehdy Olympijský výbor Běloruska prohlásil, že atletka ruší svou účast v olympiádě na základě „rozhodnutí lékařů, v souvislosti s jejím emočním a psychickým stavem“. Zástupci opoziční Běloruské nadace sportovní solidarity uvedli, že došlo k pokusu násilím odvézt běžkyni z Tokia. Cimanouská to potvrdila a také uvedla, že byl na ni vyvíjen nátlak. Kromě toho plánovala požádat o azyl v EU. Pomoc jí nabídlo několik evropských zemí.Běloruský NOV uvedl, že situaci bedlivě sleduje a je v úzkém kontaktu s organizačním výborem olympiády a Mezinárodním olympijským výborem.V neděli se Cimanouská obrátila o pomoc na policii na letišti Haneda, poté byla vzata pod ochranu. Atletka byla nějakou dobu na policejní stanici a později byla převezena na jiné místo. Poté obdržela humanitární vízum do Polska.Atletka Cimanouská se rozhodla zůstat na polské ambasádě v TokiuZmiňme, že dotyčná se aktuálně nachází na polské ambasádě v Tokiu, kde žádá o vízum.Následně však server by.tribuna.com upřesnil, že běloruská sportovkyně nežádala o azyl, nýbrž o vízum. Poté, co dotyčná dorazí do Polska, by jí mělo pomáhat polské ministerstvo sportu i atletická federace.Pokud jde o její rodinu, respektive manžela, tomu se mělo podle běloruského opozičního novináře Tadeusze Giczana podařit opustit Bělorusko. V současné chvíli by měl pobývat v bezpečí na Ukrajině. Pár zdrojů navíc dodalo, že s manželem Cimanouské odjelo i dítě, nicméně pár žádné děti nemá.Japonská vláda se vyjádřila ke kontroverzní situaci kolem běloruské atletky CimanouskéDnes generální tajemník japonské vlády Katsunobu Kato okomentoval situaci kolem běloruské sportovkyně. Podle jeho slov Cimanouská je nyní v naprostém bezpečí.Dotyčný také poznamenal, že japonská vláda jedná s určitými organizacemi a bude konat v souladu s aktuální situací.Později se také objevila informace, že svou pomoc Kryscině Cimanouské již nabídli představitelé běloruské diaspory v Japonsku.

https://cz.sputniknews.com/20210802/prvni-transgender-v-historii-olympijskych-her-svuj-vykon-nezvladl-15361674.html

https://cz.sputniknews.com/20210802/hygienici-nasli-pozitivni-kontakty-clena-olympijske-vypravy-najdou-i-vinika-15360534.html

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, sport, azyl, sportovci, olympijské hry