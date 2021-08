https://cz.sputniknews.com/20210802/ceske-urady-zacinaji-vydavat-nove-obcanske-prukazy-s-biometrickymi-udaji-15349967.html

České úřady začínají vydávat nové občanské průkazy s biometrickými údaji

České úřady začínají vydávat nové občanské průkazy s biometrickými údaji

Úřady v České republice ode dneška začnou vydávat nový typ občanských průkazů se zabezpečeným čipem s biometrickými údaji, součástí budou i dva otisky prstů... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-02T10:24+0200

2021-08-02T10:24+0200

2021-08-02T10:32+0200

česko

česká republika

občanský průkaz

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/15350122_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_bbf627ef5a7b92508fba6dd941fc5042.jpg

Jak připomíná ČTK, ke změně dochází kvůli evropskému nařízení, změna má ztížit možnost padělání a zneužívání dokladů.Doklady budou nově obsahovat čip, na kterém bude uloženo zobrazení obličeje držitele průkazu, také na čipu budou dva otisky prstů. Pokud by údaje na nově vydaných občanských průkazech nebyly zavedeny, podle evropského zařízení na ně není možné cestovat do zahraničí.Biometrické údaje budou úřady evidovat 90 dnů od vyrobení dokladu. Pokud nedojde k reklamaci dokladu, budou údaje smazány, protože vytváření jakýchkoliv databází s těmito údaji není povolené.Aktuální platné občanské průkazy jsou platné do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. S platným dokladem bez biometrických údajů je možné cestovat po Evropské unii do konce platnosti dokladu.Konec rekonstrukce dálnice D1Dálnice D1 by měla být po rekonstrukci plně zprůjezdněna začátkem října. V pondělí byly odstraněny dopravní omezení mezi Mirošovicemi u Prahy a Hvězdonicemi na Benešovsku ve směru na Brno. Zůstaly tak k dokončení ještě tři poslední úseky dálnice. Ty by mohli řidiči bez omezení využívat v prvním říjnovém týdnu.Včera o tom informoval novináře ministr dopravy Karel Havlíček.Generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl dodal, že poslední dopravní omezení budou odstraněna z D1 2. a 3. října.

https://cz.sputniknews.com/20210801/havlicek-prozradil-kdy-skonci-rekonstrukce-dalnice-d1-bude-to-uz-brzy-15341116.html

macm To si nedovolii ani komunisti, otisky prstů vždycky označovaly kriminálníky. 1

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, občanský průkaz, evropská unie (eu)