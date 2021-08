https://cz.sputniknews.com/20210802/chceme-manzelstvi-pro-vsechny-ale-radeji-nekdy-priste-proc-progresivni-zakon-neuspel-ve-snemovne--15360776.html

Chceme manželství pro všechny, ale raději někdy příště. Proč progresivní zákon neuspěl ve Sněmovně

„Sněmovna nenašla v tomto volebním období dostatečnou vůli. Možná se poslanci trošku obávají, že by to téma mohlo být až příliš kontroverzní, což se ale vůbec neukazuje v průzkumech veřejného mínění české veřejnosti. 67 procent lidí myšlenku manželství pro všechny podporuje,“ řekla iDNES.cz Lucia Zachariášová ze spolku Jsme fér.„Až na to přijde řada, zvednu ruku pro. Spíš bych předpokládal, že ve volebním programu to mít nebudeme, ale že si v příštím volebním období o tom zopakujeme diskusi, už v jiném složení,“ uvedl v pondělí šéf Sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček s tím, že pro zákon určitě bude hlasovat, i když je z kraje s větším zastoupením věřících, konzervativních voličů, kteří tomu nejsou nakloněni.Podle předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové záleží přijetí dotyčného zákona v příštím volebním období zejména na tom, jací konkrétní lidé budou zvoleni, neboť ani v rámci jedné strany ani koalice není na otázce stejnopohlavních sňatků úplná shoda.„Je to naše dlouhodobá domluva jak v rámci klubů, tak v rámci koalice Spolu. Budeme mít volnost hlasování, je to téma více etické než politické. Ať si každý zaujme sám svůj postoj,“ říká Pekarová Adamová. Sněmovna je podle ní v této věci rozdělena půl na půl. Zákon, který by umožnil, že by se i svazek gayů či leseb mohl nazývat manželství, se jeho zastánci pokusili prosadit již v tomto volebním období, ale maximum, čeho dosáhli, bylo to, že návrh poslanců napříč stranami prošel letos na jaře prvním čtením ve Sněmovně. Jeho odpůrci prosadili prodloužení lhůt pro jeho další projednávání, čímž do dokázali pro toto volební období zabít.Záležet bude podle něj na tom, jak se k tomu postaví aktivisté zastupující gaye a lesby. Hlasitá, nesmiřitelná část z nich může podle něj odradit i část poslanců připravených pro posílení práv sexuálních menšin hlasovat.Nyní mohou páry gayů či leseb v Česku uzavírat registrované partnerství. Tuto možnost mají od července 2006. Homosexuální sňatky přitom nyní na celostátní úrovni umožňuje ve světě 29 zemí, z toho 16 v Evropě. Většina těchto států umožňuje i adopci dětí homosexuálními páry.

josefnovak_36 proto se politici bojí referenda, protože uspořádat k tomuto tématu referendum, z oněch 67% by zůstalo tak 6-7%, což je reálnější odhad. A ptát se na názor někoho ze zainteresované neziskovky, to je dost směšná představa v očekávání jiné odpovědi. 1

josefnovak_36 kdo je manžel u leseb a manželkou u gayů? Pak u nich nejde ani uvažovat o "manželství". Musí si vymyslet jiný název a ten vložit do zákonů a ústavy. 0

