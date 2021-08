https://cz.sputniknews.com/20210802/dara-rolins-si-uziva-u-more-a-fanousci-obdivuji-jeji-luxusni-telo-drina-se-vyplaci-priznavaji-15355632.html

Dara Rolins si užívá u moře a fanoušci obdivují její luxusní tělo. Dřina se vyplácí, přiznávají

Dara Rolins si užívá u moře a fanoušci obdivují její luxusní tělo. Dřina se vyplácí, přiznávají

Slovenskou zpěvačku Daru Rolins od cestování nezastaví ani pandemie koronaviru. Na sociální síti totiž přiznala, že navzdory celé situaci s covidem-19 se svou... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-02T15:59+0200

2021-08-02T15:59+0200

2021-08-02T15:59+0200

celebrity

instagram

moře

dovolená

postava

fotografie

dara rolins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0d/12918742_0:336:1200:1011_1920x0_80_0_0_e873502bc2fd2ae0bf7378ad35d0bb99.jpg

Dara Rolins dříve milovala Bali a byla tam „pečená vařená“. Tentokrát je ale otevřená i jiným destinacím, a tak se svou dcerou Laurou vyrazila do Chorvatska. A vypadá to, že nijak nestrádá a užívá si i v oblíbeném dovolenkovém místě všech Čechů.Na snímcích je přitom zachycena na lodi, jak pluje po moři a pózuje v plavkách. A rozhodně bylo nač se dívat. Fanoušky totiž neokouzlil jenom výhled z lodě…Ostatní se přidávali a psali, že je na svůj věk opravdu stále sexy. „Ty jsi kobra,“ stálo v jednom z komentářů.A našli se i takoví, kteří se zaměřovali na různé části jejího těla. „Sakra, sexy zadek!“ psali.Velká část fanoušků jí také psala, ať si dovolenou s Laurou užije, protože si ji zaslouží. „Pěknou dovolenou,“ zaznělo.A nebyli sami: „Chorvatsko je top, užívejte, Dari.“Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

Hanick Dara Rollinc neměla nikdy luxusní tělo. Její rozjeté kyčle a válcovitá stehna doufám nikoho nenadchla. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, moře, dovolená, postava, fotografie, dara rolins