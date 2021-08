https://cz.sputniknews.com/20210802/dohoda-bidena-a-merkelove-je-skodliva-pomoc-ukrajine-pise-the-financial-times-15355397.html

Dohoda Bidena a Merkelové je škodlivá pomoc Ukrajině, píše The Financial Times

Prezident USA Joe Biden a německá kancléřka Angela Merkelová uzavřeli nepřesvědčivou dohodu o plynovodu Nord Stream 2, záruky pro Ukrajinu vypadají velmi... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle názoru autora článku byl plynovod vždy geopolitickým projektem, jeho spuštění hrozí Kyjevu ztrátou značné části příjmů. Přitom je dohoda Berlína a Washingtonu ohledně plynovodu „chybná na všech úrovních“, poněvadž závazky ohledně „odporu“ Rusku jsou velmi mlhavé. Zelený fond pro pomoc přechodu na ekologické zdroje energie nedokáže nahradit ztráty Kyjeva a slova Merkelové o pomoci v prodloužení tranzitu plynu přes Ukrajinu jsou prostě „slib se pokusit“, píše autor příspěvku.Za příčinu uzavření dané dohody považuje novinář Bidenovo přání „odložit ruský problém“, protože za hlavní hrozbu považuje Čínu. Dohoda mezi Berlínem a Washingtonem však vůbec nepřispívá ke sjednocení demokracií, ale spíš k rozkolu Evropské unie, poněvadž východoevropské země, zejména Polsko, Lotyšsko, Litva a Estonsko, jsou znepokojeny následky spuštění plynovodu Nord Stream 2.Na závěr autor článku poznamenal, že vyřešení problémů s Pekingem přímo souvisí s reakcí na „ruskou hrozbu“, a vůbec není pokusem ji přehlédnout.Berlín a Washington zveřejnily v červenci společné prohlášení o plynovodu Nord Stream 2. Praví se v něm, že pro výstavbu plynovodu je třeba zajistit pokračování dodávek paliva z Ruska přes Ukrajinu po roce 2024. Německo rovněž slíbilo, že bude usilovat v Bruselu o zavedení sankcí proti Rusku, pokud Moskva použije export energetických zdrojů jako nástroj vlivu.V Kremlu nejednou vyzvali k tomu, aby tato situace nebyla politizována, a připomněli, že projekt je výhodný nejen pro Rusko, ale také pro EU, a že Moskva nikdy nepoužila energetické zdroje s cílem politického nátlaku.

josefnovak_36

amík potřebuje, aby militantní choutky Ukrajiny financovala EU z poplatků za tranzit. Jenže na Ukrajině má největší zájem amík, ale nechce se mu to platiti ze svého. Je to jako s NATO. Financovat si to mají sami členové, ale vrchní velení je americké. To si jako Evropa nedokáže sama velet nezávisle na někom ze zámoří? Pak je taková armáda k smíchu. Ale celé je to jen o zájmu USA ovládnout Ruské území. Nic jiného v tom není. A NS2 je takový trn v oku a dost velký ekonomický a hospodářský problém pro USA.

