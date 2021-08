https://cz.sputniknews.com/20210802/endokrinolozka-prozradila-ktere-potraviny-nevyhnutelne-nici-slinivku-brisni-15341008.html

Endokrinoložka prozradila, které potraviny nevyhnutelně ničí slinivku břišní

Odbornice řekla, že konzumace velkého množství sladkých nebo kalorických potravin nejen způsobí hromadění tukové tkáně, ale také zánik buněk slinivky břišní.Endokrinoložka poradila dodržovat tříhodinové přestávky mezi jídlem. „Člověk nemá jíst dřív než tři hodiny po předcházejícím jídle, a nejpozději za pět hodin,“ upřesnila lékařka. Expertka zdůraznila, že „hladovět déle než 5 hodin určitě není dobře,“ protože se ferment, který sleduje hladinu výživných látek (lipoprotein lipáza) aktivizuje v tukové tkáni, což vede k hromadění tukových zásob.Mýty o voděNěkteré výroky o vlastnostech vody nemají nic společného s vědeckými fakty, řekla v rozhovoru pro agenturu Prime lékařka, endokrinoložka, dietoložka ruské CM Kliniky Uljana Rumjancevová.Jeden z rozšířených mýtů zní, že denní normu vody tvoří jenom čistá voda. Není to tak. Je třeba spočítat veškeré tekutiny, jež jste vypili během dne. Je to voda, čaj, káva, šťávy, ovoce, polévka, je přesvědčena lékařka. Nedají se do toho zařadit pouze alkoholické nápoje a sladké sodovky.Informace o tom, že člověk potřebuje dva litry tekutiny denně, je rovněž mýtus. Spotřeba vody je individuální věc. „Zdravý muž s normální tělesnou aktivností má, například, vypít přibližně 35 ml vody na každý kilogram své váhy, žena zase 25-30 ml na kilogram. Tedy, norma spotřeby vody pro muže vážícího 65 kg činí 65*30=1,95 litru za 24 hodin,“ spočítala lékařka.Když má člověk horečku a akutní infekční chorobu, potřebuje skutečně víc tekutiny. Co se týče lidí s nadváhou, pro ně se spotřeba počítá podle ideální váhy pro danou výšku a pohlaví, poznamenala lékařka.Je rovněž mýtem, že voda přispívá k hubnutí. Člověk si ale může splést hlad se žízní, a místo toho, aby se napil vody, začíná jíst a získává nadváhu.

